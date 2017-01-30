黎巴嫩機場開始執行美國的難民入境禁令北京新浪網 (2017-01-30 04:57)
新華社貝魯特1月29日電（記者李良勇）黎巴嫩首都貝魯特國際機場29日開始執行美國政府採取的暫禁全球難民和西亞北非7國公民入境政策，禁止相關旅客登機。
據黎巴嫩通訊社報導，貝魯特國際機場所有飛往美國的航班從當天開始將接受嚴格審查，禁止持敘利亞、伊拉克、伊朗、葉門、利比亞、蘇丹和索馬里護照的旅客登機。
另據黎巴嫩其他媒體報導，法國首都巴黎機場當局28日晚攔下一家從貝魯特飛抵巴黎並打算轉機前往美國亞特蘭大的敘利亞人，並把這一家三口遣返回黎巴嫩。隨後，貝魯特機場開始實施這一禁令。
27日，美國新任總統特朗普簽署行政命令，宣布美國將在120天內暫停所有難民入境；在90天內暫停伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、葉門和伊拉克7國公民入境；無限期禁止敘利亞難民進入美國。這一禁令在美國和全球引發爭議。
聯合國數據顯示，自2011年3月敘利亞危機爆發以來，多達120萬名敘利亞難民湧入黎巴嫩。另外，受戰爭影響，敘利亞國內目前僅有少數國際航班。（完）
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