原標題：外媒稱以色列總理向伊朗人民問好：我們是友不是敵

參考消息網1月30日報導 外媒稱，以色列領導人向伊朗人民發出了和解信息：「我們是你們的朋友，不是敵人。」

據美聯社1月21日報導稱，在21日上載到他的臉書網頁上的一段視頻中，本傑明·內塔尼亞胡用英語向伊朗人民發表講話，用波斯語打出字幕。

他說，他不久將與美國總統特朗普商談如何對付號召滅掉以色列的伊朗政權的威脅。不過他表示他對於伊朗政權與伊朗人民區別對待。他說：「你們擁有輝煌的歷史，豐富的文化。」

以色列將伊朗視為最危險的敵人，因為伊朗在搞核計劃、研製遠程導彈而且繼續支持好戰組織。

內塔尼亞胡認為，伊朗擁有核武器將危及以色列的生存。（編譯/劉宗亞）

來源：參考消息