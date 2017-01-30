原標題：恐怖分子或向飲用水投毒？外媒稱德國面臨化武威脅

參考消息網1月30日報導 外媒稱，德國《圖片報》24日披露的一份內部報告稱，德國聯邦刑事警察局（BKA）認為「伊斯蘭國」正在策劃對德國實施化學品攻擊。

據埃菲社1月24日報導稱，這份來自BKA的內部報告是在對風險進行評估的基礎上得出的結論。報告警告稱，一些恐怖分子已經擁有並將在襲擊中使用「大量化學品」。

專家認為，恐怖分子有可能針對德國的飲用水和食品供應網路實施化學品攻擊。此外，警方也正在分析恐怖分子對德國化學工業設施或運輸車輛實施襲擊的可能性，他們認為「存在高度的潛在危險性」。

報告的結論是，一夥掌握著技術知識的大胆恐怖分子準備利用化學品的潛在威脅實施襲擊，以達到他們的目的。

2016年德國經歷了五次恐怖襲擊，其中最嚴重的一起發生在12月20日，一輛重型卡車沖入柏林的一個聖誕集市，導致12人死亡。（編譯/王萌）

來源：參考消息