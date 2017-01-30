外媒稱德面臨化武威脅:恐怖分子或向飲用水投毒北京新浪網 (2017-01-30 04:22)
原標題：恐怖分子或向飲用水投毒？外媒稱德國面臨化武威脅
參考消息網1月30日報導 外媒稱，德國《圖片報》24日披露的一份內部報告稱，德國聯邦刑事警察局（BKA）認為「伊斯蘭國」正在策劃對德國實施化學品攻擊。
據埃菲社1月24日報導稱，這份來自BKA的內部報告是在對風險進行評估的基礎上得出的結論。報告警告稱，一些恐怖分子已經擁有並將在襲擊中使用「大量化學品」。
專家認為，恐怖分子有可能針對德國的飲用水和食品供應網路實施化學品攻擊。此外，警方也正在分析恐怖分子對德國化學工業設施或運輸車輛實施襲擊的可能性，他們認為「存在高度的潛在危險性」。
報告的結論是，一夥掌握著技術知識的大胆恐怖分子準備利用化學品的潛在威脅實施襲擊，以達到他們的目的。
2016年德國經歷了五次恐怖襲擊，其中最嚴重的一起發生在12月20日，一輛重型卡車沖入柏林的一個聖誕集市，導致12人死亡。（編譯/王萌）
來源：參考消息
關鍵字：
上一則：佔屋者「強佔」俄寡頭1.3億豪宅
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
hoya 偏光鏡．Pentax 偏光鏡．62mm 偏光鏡．偏光鏡 62mm．82mm 偏光鏡．Cokin 偏光鏡．55mm 偏光鏡．67MM 偏光鏡．UV400 偏光鏡．nikon 偏光鏡．MARUMI 偏光鏡．Panasonic 偏光鏡．37mm 偏光鏡．B W CPL 偏光鏡 77mm．偏光鏡 nisi．Pro CPL 偏光鏡．偏光鏡 46mm．偏光鏡 82mm．SPORT 偏光鏡．環形偏光鏡．蔡司 偏光鏡．49mm 偏光鏡．偏光鏡 55mm．偏光鏡 偏光．SUPER 偏光鏡．Rollei 偏光鏡．偏光鏡 58mm．偏光鏡 37mm．IF 偏光鏡．Slim 偏光鏡
25年來白宮首見幼兒「 爬爬走」 伊凡卡川普現母愛【Kairos 風向新聞】
德國南部六名青少年陳屍花園小屋【中廣新聞網】
美夫妻倡導多P生活 網友批：災難的開始【Kairos 風向新聞】
川普撤TPP 可能與台等10國談雙邊協定【中央社】
仰光機場槍擊案 全民盟法律顧問身亡【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》