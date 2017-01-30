馬達加斯加出車禍 卡車墜河45人死北京新浪網 (2017-01-30 04:04)
原標題：馬達加斯加出車禍 卡車墜河45人死
國際快訊
新華社電 一輛載滿人員的卡車28日在馬達加斯加中部墜入河中，造成45人死亡。
這起事故發生在馬達加斯加首都塔那那利佛東北90公里處的小城安祖祖魯貝。該市市長羅瓦·安德里亞馬南佐對新華社說，一輛搭載參加婚禮人員的卡車從橋上掉入河中，目前已造成45人死亡、24人受傷。
據報導，大多數遇難者是溺水身亡。
馬達加斯加雨季公路泥濘難行，當地舉辦大型活動時往往租用卡車運送人員。這次事故的具體原因仍在調查中。
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