原標題：馬達加斯加出車禍 卡車墜河45人死

國際快訊

新華社電 一輛載滿人員的卡車28日在馬達加斯加中部墜入河中，造成45人死亡。

這起事故發生在馬達加斯加首都塔那那利佛東北90公里處的小城安祖祖魯貝。該市市長羅瓦·安德里亞馬南佐對新華社說，一輛搭載參加婚禮人員的卡車從橋上掉入河中，目前已造成45人死亡、24人受傷。

據報導，大多數遇難者是溺水身亡。

馬達加斯加雨季公路泥濘難行，當地舉辦大型活動時往往租用卡車運送人員。這次事故的具體原因仍在調查中。