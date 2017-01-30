原標題：戶外時間多孩子更健康

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新華社電 放寒假了，你家孩子是不是又宅在家裡上網、玩手機，或者被你逼著上各種補習班？想讓孩子健康，還是把他們「趕」到戶外去吧。

美國州立斯蒂芬·F·奧斯汀大學副教授謝爾比·古爾·萊爾德和查爾斯·斯圖爾特大學的幼兒研究專家勞拉·麥克法蘭發表在學術類網站「對話」的文章指出，由於生活方式的改變，如今的孩子比起上一輩戶外活動的時間本就大為減少，對很多孩子來說，虛擬世界的誘惑也遠超於大自然，但多項研究顯示，戶外活動實在對孩子的身心健康有極大的好處：

一、增強體格：戶外活動會使孩子更活躍，降低兒童肥胖症風險；參加學校組織的種菜活動、親眼見證其生長有助於養成健康的飲食習慣；每天增加約45分鐘的戶外活動，患近視風險就有顯著降低。

二、增強免疫：多曬太陽能促進人體內生成維他命D3，對骨骼和肌肉發育尤為重要；雨天出門也不要緊，從小接觸大自然會降低患過敏和哮喘幾率。

三、增強腦力：改善記憶力、專注力和邏輯推理能力；戶外活動能給孩子提供敢於冒風險、發掘新事物、發揮創造力、增強好奇心、接受新挑戰的機會。

四、平衡情緒：注意力重塑研究理論認為，現代生活要求人們長時間地專注於某件事，這會帶來精神上的疲累，使人易怒、易受干擾，多和大自然接觸，能幫助修復這種疲憊感，減少出現問題行為的幾率，更懂得尊重自我和他人。

五、增強幸福感：光是家附近能看見花花草草，就有助於孩子們應對精神壓力；這種好處能一直延續到成年，孩子長大後會感到和自然更親近，對保護環境和可持續發展有更積極的態度；生活在一個沒有威脅感的自然環境中，能減少身體的壓力反應，使身體自然放鬆，血壓、心率和皮質醇水平隨之降低。