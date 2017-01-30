原標題：加拿大總理：難民請來這裏！

新華社電 美國總統唐納德·特朗普27日簽署一份關於難民和移民政策的行政令，暫停所有難民入境，與此相對，加拿大總理賈斯廷·特魯多28日在社交媒體推特上表示，加拿大歡迎那些逃離戰亂的難民。

特魯多在推特上發文說：「那些逃離迫害、恐怖和戰火的人們，無論你們信仰哪種宗教，加拿大歡迎你們。多元化是我們的長處。」

在第二條推特中，特魯多貼出一張他2015年在多倫多機場歡迎一名敘利亞小難民的照片。特魯多上任后，加拿大接收了超過3.5萬名敘利亞難民。

特魯多的這兩條推特在網上被廣泛轉發，短時間內就獲得超過15萬人「點讚」，「歡迎來到加拿大」迅速成為熱搜詞。

多倫多市長約翰·托里當天也加入進來。他在一份聲明中說，多倫多這座全球最多元化的城市歡迎來自世界各地的移民。他說：「我們理解，作為加拿大人，大家幾乎每個人都是移民，沒有人應該因為種族或國籍被排擠。」

特魯多的發言人凱特·珀蔡斯接受美聯社記者採訪時說：「特魯多總理希望在下次與特朗普總統的談話中討論加拿大移民和難民政策取得的成功。」她沒有說明這次談話將以什麼方式舉行，也未透露具體時間。

按照美聯社說法，特魯多將「很快」出訪美國。由於加拿大外貿高度依賴美國，特魯多一直避免「得罪」特朗普，此前極少在公開場合與美國總統表達不同看法。美國是加拿大第一大貿易夥伴，同時也是最大的出口市場和最大的進口來源地。雖然近年來加拿大對美國的貿易依存度有所下降，但美國佔加拿大出口份額依然高達75％左右。特朗普上任后宣布，將與加拿大和墨西哥重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。（王宏彬）