美法總統通電話多個議題談不攏北京新浪網 (2017-01-30 04:05)
原標題：美法總統通電話多個議題談不攏
新華社電 美國總統特朗普和法國總統奧朗德28日通電話，就反恐、反保護主義、收容難民、落實氣候變化《巴黎協定》以及北約框架下的軍事與防衛合作等議題交換意見。法國媒體認為，法美雙方在多個議題上的主張存在明顯分歧。
美國白宮28日發表聲明說，特朗普希望加強美法在反恐與安全等領域的合作，重申美國對北約的承諾，並強調所有北約成員國都應承擔該組織防衛開支。
特朗普向過去兩年內在法國發生的恐怖襲擊事件遇難者表示哀悼。
法國總統府同日發佈新聞公報說，奧朗德表示要警惕保護主義導致的經濟和政治後果，面對一個不穩定的世界，閉關自守是一條「死胡同」。
奧朗德說，要想更有效地捍衛民主，就必須遵守民主得以建立的原則，尤其是在收容難民等問題上。
奧朗德表示，聯合國依然是解決衝突、維護和平的唯一的不可替代的工具。敘利亞問題應通過政治渠道、在聯合國領導下解決，其他解決之道都是不持續和不可信的。
奧朗德重申繼續參與在伊拉克和敘利亞開展的反恐行動的決心，並重申加強與俄羅斯開展全面對話的意願。
在伊朗核問題上，奧朗德強調伊朗核協議應該得到嚴格遵守和完全落實。此外，奧朗德還強調了落實氣候變化《巴黎協定》的重要性以及北約的不可或缺。
法國媒體認為，從奧朗德表態來看，在反對保護主義、收容難民、處理敘利亞危機、落實氣候變化《巴黎協定》等多個議題上，法美雙方主張存在明顯分歧。
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