原標題：日本和美國談雙邊自貿協定

新華社電 安倍政府心心念念的日美首腦會談有望在2月上旬舉行，不過，對日本來說，這不完全是好消息。路透社26日報導稱，美國總統唐納德·特朗普將在美日首腦會談上要求日本與其締結雙邊自由貿易協定，但這意味著日本可能要作出比TPP談判時更大的讓步。

共同社27日報導稱，日本政府已確定會與美國就此舉行談判。而對這個無法拒絕的虧本買賣，日媒稱，「完全是為了日美同盟」。

「為了日美同盟」

據日媒消息，安倍將與特朗普在2月10日前後舉行特朗普就任后的首次日美首腦會談。目前，兩國政府正就會談時間進行最後協調。共同社27日報導，兩國政府已著手準備啟動日美雙邊貿易協定談判。作為跨太平洋貿易協定（TPP）的替換方案，日美雙邊貿易協定將成為安倍與特朗普會談的主要議題。

美國已正式退出TPP，特朗普也就貿易問題多次直接「敲打」日本：他曾稱日本向美國出口大量汽車而美國車在日本跑得不多「不公平」，特朗普26日還在演講中表示要在日美自貿協定中引入「極為嚴格的規定，防止操縱匯率」。共同社稱，美國會在談判中要求日本增加從美進口汽車數量，禁止人為誘導日元貶值。在農產品領域，很有可能要求日本撤除或進一步降低對美國牛肉等農產品的關稅。

特朗普新設「白宮國家貿易委員會」來統籌美國貿易戰略，安倍也在摸索設立一個新機構來應對美國，據稱新機構將由安倍親信、經濟產業大臣世耕弘成領導。

「不談到雙贏不罷休」？

儘管日本意識到一旦美國提出締結日美雙邊自貿協定，「美國勢必要求日本作出比TPP談判時更大的讓步」，但對於將日美同盟作為國家安保和外交核心的日本來說，美國最高領導人的這一要求「無法拒絕」。

安倍27日在眾議院預算委員會上表示，會在談判中堅持日本國家利益第一，聲稱「不能在一開始就軟弱」「不談到雙贏不罷休」。但共同社指出，雖然安倍對把TPP逼上絕路的特朗普的言行「難以容忍」，但他知道，「如果惹得美國領導人不高興，可能降低日美同盟的威懾力」。

共同社稱，安倍之所以答應開始談判，正是因為擔心「拒絕談判會引發日美關係摩擦，可能導致日美同盟的空洞化」。

一旦美國要求開放農產品市場、增加對美汽車進口，安倍將面臨來自國內的巨大壓力，外務省幹部坦言：「嚴峻的局面還將持續。」（劉秀玲）

美方條件

要求日本增加從美進口汽車數量；

禁止人為誘導日元貶值；

很有可能要求日本撤除或進一步降低對美國牛肉等農產品的關稅。

日方壓力

一旦美國要求開放農產品市場、增加對美汽車進口，安倍將面臨來自國內的巨大壓力。