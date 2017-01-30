原標題：改組白宮國安團隊 特朗普頒遊說限令

新華社電 美國總統特朗普28日簽署兩份總統備忘錄和一項行政命令，改組白宮國家安全委員會和國土安全委員會，要求五角大樓在30天內提交打擊敘利亞和伊拉克境內極端組織「伊斯蘭國」武裝的計劃，並對政府官員離任后從事遊說活動作出限制。

根據總統備忘錄，重組白宮國安團隊架構的重點之一是提高美國對數字威脅的響應能力。備忘錄稱：「21世紀美國面臨的安全威脅超越國際邊界，應對這些挑戰的美國政府決策機制和程序必須進行相應轉換和適應。」

值得注意的是，白宮首席戰略專家、前特朗普競選團隊首席執行官班農將定期參加重組后的國安會最高級別會議，國務卿和國防部長也是這一會議成員。美國媒體認為，這表明班農對特朗普外交和安全政策的影響力增強。

針對打擊「伊斯蘭國」戰略，相關備忘錄稱，美國不會包容「伊斯蘭國」或與其談判，將加強美國領導的反「伊斯蘭國」聯盟，削弱「伊斯蘭國」獲得的財政支持，並將把公共外交、信息戰、網路戰等作為打擊「伊斯蘭國」的非戰場手段。

根據行政命令，自2017年1月20日起，政府官員離職5年內不能從事與本部門相關的遊說活動，終身不得代表任何外國政府或外國政黨遊說，任職期間不得從註冊遊說者或遊說團體收受禮物。

不過，美國媒體認為，這道行政命令實際上削弱了對政府官員離職后從事遊說活動的限制。在奧巴馬政府時期，所有政府官員離任兩年內不得從事任何遊說活動，而特朗普政府雖將期限延長至5年，但僅限於從事與其所在部門相關的遊說活動，意味著官員離職后可以立即從事針對其他政府部門的遊說活動。