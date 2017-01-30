原標題：肯尼迪機場爆發抗議「讓難民進來！」

新華社電 數百名抗議者28日聚集在美國紐約肯尼迪國際機場，要求釋放當天被扣留的一批入境人員。按照美國總統簽署的行政令，他們無法進入美國。抗議者情緒激動，大聲呼喊：「他們不是罪犯！」「讓難民進來！」

特朗普27日簽署行政令，未來120天所有難民將被禁止入境美國，90天內來自伊拉克、敘利亞、伊朗、蘇丹、利比亞、索馬里和葉門的普通公民禁止入境美國，美國還將無限期對敘利亞公民停發籤證並停止處理所有敘利亞難民的庇護申請。

根據總統令，12名入境者在肯尼迪國際機場被扣押。據報導，聞知消息后，一群當地民眾在社交媒體上發起行動，趕往機場，要求釋放這些被扣押人員。隨後人越聚越多，有人在推特發文說，堵在肯尼迪機場四號航站樓的抗議者已經超過一千人。

一名曾經為美軍當翻譯的伊拉克人達米德·哈爾韋什是被扣留12人之一。他的律師緊急向聯邦法院提起訴訟，隨後哈爾韋什被釋放，離開了機場。

抗議者不斷呼喊口號：「不要限制！」「這裏歡迎移民！」一些抗議者在社交媒體上呼籲人們的支持，認為限制移民的政令是對美國文化的破壞。

肯尼迪國際機場的出租汽車司機響應抗議，發起了一個小時的停運。一名計程車司機在推特上說：「會影響交通，但是要顯示團結。」受抗議影響，肯尼迪國際機場當天接送旅客變得困難，機場方面提示人們提早安排行程。

據報導，除了這批被扣押的入境人員，還有一些計劃入境美國的人員在起飛機場被禁止乘坐飛往美國的航班。一些法律機構已經表示將就特朗普這一行政令提起司法上訴。

當天在美國華盛頓的杜勒斯國際機場，一些人自發在接機口歡迎抵達的難民。媒體上的一個推文是：「敘利亞難民晚上7時抵達。他們出來了！」（夏文輝）