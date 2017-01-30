佔屋者「強佔」俄寡頭1.3億豪宅北京新浪網 (2017-01-30 04:05)
原標題：佔屋者「強佔」俄寡頭1.3億豪宅
新華社電 佔屋者組織ANAL正「徵用」俄羅斯寡頭安德烈·貢恰連科在倫敦的一處豪宅，將其作為收容中心對外開放。貢恰連科近日提起訴訟，要求法院承認其權利並驅離佔屋者。
案件聽證定於1月31日舉行。英國《衛報》報導，貢恰連科名下這棟5層樓宅邸位於倫敦中部的伊頓廣場，建於19世紀20年代，佔地1329平方米，市值約1500萬英鎊（約合1.3億元人民幣）。
佔屋者本月23日通過一扇打開的窗戶進入房屋，眼下收容了約30名無家可歸者。佔屋者組織ANAL的23歲成員湯姆·福克斯說：「那麼多人無家可歸的同時卻有這麼多閑置的房屋，這就是犯罪。我們希望通過佔屋行動突出這一不公平狀況。」
福克斯說，他們向無家可歸者提供食品的同時，還在房屋內安放了投影儀，用以播放電影，並準備就無家可歸等社會狀況發表演說。「我們過去佔用了倫敦中部的許多高端住宅，」他說，「在倫敦中部有很多這樣的房子。」
一對流浪母女對能夠入住這處「新家」表示非常開心，她們先前在維多利亞地鐵站周邊棲身。「威斯敏斯特地方政府就想著把我們這樣的無家可歸者趕走。」這名母親說。
佔屋者已在寓所大門張貼告示，宣示「入住權利」。
對突如其來的佔屋者，貢恰連科要求法院介入。據報導，法院裁決尚需一定時間。
在英國，佔屋事件並不罕見，佔屋者也並非都是窮人，他們通常結成團體，分享信息，共同行動。
《衛報》報導，貢恰連科被認為是俄羅斯天然氣工業石油公司下屬子公司的負責人，為人低調。貢恰連科最近3年在英國買下了四處高端住宅，包括以1.2億英鎊（10億元人民幣）在倫敦攝政公園購得的一處豪宅。（陳立希）
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