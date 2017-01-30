參考消息網1月30日報導 外媒稱，一名來自利比亞的巴基斯坦難民透露，「伊斯蘭國」想給他2.4萬英鎊，讓他成為自殺性炸彈襲擊者，並威脅稱，如果他不進行襲擊的話，就會殺死他的家人。

據英國《每日快報》網站1月17日報導稱，這位名叫阿夫塔卜的人講述了這個恐怖組織如何想給他錢讓他到義大利引爆炸彈。

在接受義大利-巴基斯坦全國協會採訪時他透露：「他們給我錢讓我到義大利引爆炸彈。為了錢殺人。」

這名虔誠的穆斯林現在居住在義大利，自從來到義大利之後，他就在尋求避難。

但是一年半之前，當他試圖跨過海濱城市扎維耶到義大利時，走私者要求他為了給家人掙一大筆錢成為自殺性炸彈襲擊者。

阿夫塔卜說，他和其他移民在扣押中心被關了幾天，等待去歐洲的船隻，那時民兵和走私者接觸了他。

他說：「我想從利比亞逃走。我沒有找他們，我不需要他們。當我被扣押在扎維耶時，他們接觸了我，他們告訴我，如果想掙一大筆錢的話，是有可能的。」

「我在利比亞的親人(將拿到這筆錢)。他們也將成為某種擔保人：如果你同意拿3萬美元(約2.4萬英鎊)但是又沒有做事的話，他們就會殺掉我的家人。」

他說，這種提議並不罕見，因為民兵接觸了幾個難民，希望找到走投無路到願意進行自殺性襲擊的人。

他說扣押中心扣押的人來自幾個國家，包括巴基斯坦、奈及利亞和其他非洲國家。

阿夫塔卜說：「提議是向整批人提出的。他們是為了嚇我們。我們是囚犯，他們多次毆打我們。」

「我們所有人在去扎維耶之前都不知道當地的情況。我們被鎖在一間大屋子中之後才了解。他們不給我們吃的，也不給水喝。我們怕死。」

「(他們問誰想進行聖戰)。他們定期問，因為他們會帶新移民到每天鎖著我們的房間。」

他補充說：「大部分人拒絕了。」

不過，很有可能幾千人中會有一個接受打錢給家人的建議，以確保家人未來能生活得更好。

最初，阿夫塔卜得假裝願意進行襲擊，以便他們能放過他。

他說：「當我在監獄時，我必須同意。否則他們就會毆打我。你不能當著他們的面拒絕。」

「如果你想活著離開利比亞，總得同意。對我來說，最重要的是逃離那個人間煉獄。」

「只有他們放了我們，我們即將坐上船時，我們才有機會決定是否要進行恐怖主義行動。」

阿夫塔卜與大多數居住在利比亞的移民一樣，來自巴基斯坦旁遮普地區。

他乘船踏上了危險的義大利之旅，希望獲得新生活。

不過他說，很多來到義大利的巴基斯坦人是「伊斯蘭國」招募人員的重點關注對象。

阿夫塔卜說：「大部分人是警察和軍人。問題在於，利比亞政府不怎麼樣。他們控制不了國家。」

「政治家有權，不過民兵有武器，所以他們是真正掌權的人。利比亞有大規模殺戮。部落和不同的民兵組織互相開戰。一言難盡。」(編譯/魏曉慧)