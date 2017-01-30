參考消息網1月30日報導 日本《外交學者》網站1月18日發表題為《為什麼柬埔寨取消與美國的軍事演習？》的文章，作者為普拉尚特·帕拉梅斯瓦蘭，編譯如下：

新聞報導16日說，柬埔寨突然取消了和美國一年一度的聯合軍事演習。該演習已經進入策劃階段，如果今春按計劃進行，這將是柬埔寨連續第8年和美國舉行聯合軍演。

雙邊軍事行動暫停時不時地會發生。不過金邊為這一特殊舉動所提供的奇怪理由並沒有通過大多數觀察家的嗅覺測試。他們對柬埔寨採取上述舉動的動機提出懷疑。

據《柬埔寨日報》報導，美國使館發言人傑伊·拉曼16日表示，美國已經接到來自柬埔寨的請求，對方聲稱要「推遲2017年和2018年的聯合軍事訓練演習」。包括軍事交流和培訓計劃在內的其他活動並沒有受到影響。

不過柬埔寨方面對此給出的解釋讓人大跌眼鏡。柬埔寨國防部發言人素切特表示，取消兩國的聯合軍事演習是因為有其他更緊迫的事情要處理。談到這些更為緊迫的國內事務，他說柬埔寨軍方必須與警察部門一起進行為期6個月的禁毒運動，另外部隊還要為6月4日舉行的地方選舉保駕護航，「以確保柬埔寨人民的安全和維護公共秩序」。

對那些熟悉美柬防務關係的人來說，這個理由聽起來像是胡說八道。正如我此前說到的那樣，被取消的年度軍事演習——即「吳哥哨兵」軍事演習——規模並不大，在過去的7年裡從未導致柬埔寨軍隊無力應付其他國內事務——包括在2013年柬埔寨舉行上一次全國選舉的時候。即便資源是一個問題，我們也不清楚中止聯合軍演的決定為何會在2019年之前生效，而不是簡單地把軍演推遲到幾個月後，那時候將有更多的軍隊人員被解放出來。

鑒於這些國內原因不足以解釋柬埔寨突然中止聯合軍演的動機，觀察人士不得不轉向與柬埔寨外交相關的原因，來解釋這種突然之舉。一些人認為，柬埔寨可能對美國針對其人權和民主狀況的批評感到不滿，藉此傳遞某種信息。

不過值得指出的是，雖然美國此前降級了與亞洲國家的軍事關係，但華盛頓在2016年年底之前一直表示，儘管雙方在該領域存在分歧，但美國有可能與柬埔寨建立良好的全面雙邊關係。

其他人猜測說，這可能跟中國有關係。中國和柬埔寨一直在加強軍事關係，2016年年底雙方舉行了首次海軍訓練演習。隨著選舉日益臨近，北京一直在加大對金邊的援助。可能是北京要求柬埔寨取消與美國的聯合軍演，以換取它對柬埔寨的援助。

在過去幾年裡，中國與柬埔寨達成此類協議的想法愈發深入人心。一系列事件進一步支持了這種觀點，譬如說在柬埔寨擔任東盟主席國期間，2012年東盟國家在金邊召開的會議上未能就南海問題達成統一觀點。考慮到柬埔寨在美軍未來對該地區的計劃中佔據一席之地，美軍還打算將「吳哥哨兵」軍事演習併入「太平洋通道」軍事演習，這可能引起了北京的擔憂。

如果取消軍演的決定的確和柬埔寨與中國關係加深有關，那麼這將給金邊帶來困擾，雖然這一決定並不讓人感到意外。儘管所有的東南亞國家都希望和北京保持良好關係，但這不應該以犧牲他們和其他國家的關係為代價。事實上，正是這種平衡才能幫助像柬埔寨這樣的小國最大限度地實現國家安全和繁榮，同時儘可能減少大國對其自治權的侵犯。

柬埔寨國防部發言人素切特否認此舉跟柬埔寨與美國和中國的關係有任何聯繫。不過考慮到他對此給出的解釋，觀察人士有理由不相信他的話。(編譯/楊雪蕾)