原標題：日本美國將談雙邊自貿協定

據新華社電 安倍政府心心念念的日美首腦會談有望在2月上旬舉行，不過，對日本來說，這不完全是好消息。路透社26日報導稱，美國總統唐納德·特朗普將在美日首腦會談上要求日本與其締結雙邊自由貿易協定，但這意味著日本可能要作出比TPP談判時更大的讓步。共同社27日報導稱，日本政府已確定會與美國就此舉行談判。而對這個無法拒絕的虧本買賣，日媒稱，「完全是為了日美同盟」。

據日媒消息，安倍將與特朗普在2月10日前後舉行特朗普就任后的首次日美首腦會談。目前，兩國政府正就會談時間進行最後協調。共同社27日報導，兩國政府已著手準備啟動日美雙邊貿易協定談判。作為跨太平洋貿易協定（TPP）的替換方案，日美雙邊貿易協定將成為安倍與特朗普會談的主要議題。

美國已正式退出TPP，特朗普也就貿易問題多次直接「敲打」日本：他曾稱日本向美國出口大量汽車而美國車在日本跑得不多「不公平」，特朗普26日還在演講中表示要在日美自貿協定中引入「極為嚴格的規定，防止操縱匯率」。共同社稱，美國會在談判中要求日本增加從美進口汽車數量，禁止人為誘導日元貶值。在農產品領域，很有可能要求日本撤除或進一步降低對美國牛肉等農產品的關稅。

特朗普新設「白宮國家貿易委員會」來統籌美國貿易戰略，安倍也在摸索設立一個新機構來應對美國，據稱新機構將由安倍親信、經濟產業大臣世耕弘成領導。