德國總理梅克爾(Angela Merkel)的發言人塞柏特(Steffen Seibert)今天(29日)表示，梅克爾相信，美國川普政府對7個穆斯林佔多數國家的旅遊禁令是錯的。

德新社(dpa)引述塞柏特指出，梅克爾相信，即使有必要、有決心要打擊恐怖主義，也不能為全面懷疑特定族裔或特定信仰的作為合理化。

梅克爾和川普28日通電話，這是川普宣誓就職以來首次。根據電話會談後美國和德國發布的聯合聲明，並沒有提到難民或旅遊禁令的議題。