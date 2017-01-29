助理：梅克爾反對川普的旅遊禁令中央廣播電台 (2017-01-29 18:51)
德國總理梅克爾(Angela Merkel)的發言人塞柏特(Steffen Seibert)今天(29日)表示，梅克爾相信，美國川普政府對7個穆斯林佔多數國家的旅遊禁令是錯的。
德新社(dpa)引述塞柏特指出，梅克爾相信，即使有必要、有決心要打擊恐怖主義，也不能為全面懷疑特定族裔或特定信仰的作為合理化。
梅克爾和川普28日通電話，這是川普宣誓就職以來首次。根據電話會談後美國和德國發布的聯合聲明，並沒有提到難民或旅遊禁令的議題。
關鍵字：
上一則：葉門西岸激戰 死亡逾百人
下一則：初二請女婿 仁德萬龍宮席開50桌
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 ML574 流行 男鞋 紐巴倫 低筒 麂皮
- 【SHEEN】優雅迷人晶鑽女錶-金x銀(SHE-3048BSG-7AUDR)
- NORTHERN 電子式葉片恆溫電暖爐(12葉片) NRD1281
- 鴻宇-美國棉 防蹣抗菌-花園大象 薄被套床包組 雙人四件式
- 女款連帽長版風衣
- 【VAUDE德國原廠】Croz輕量透氣背包28+8L(戶外登山/旅行/收
- 億光 EVERLIGHT 星耀調光調色吸頂燈 54W 送LED隨身燈*1
- NINE WEST--皮革側拉鍊粗跟長靴--俐落黑
- 【日本Quality 1st】鑽石女王面膜 黑盒-毛孔護理(5片X6盒)
- 台灣三洋SANYO/SANLUX10-12坪變頻冷暖型分離式冷氣SAC/E-63
年金改革/黃智賢：政客五鬼搬運千億計 砍年金省多少【中央網路報】
曾預言「武則天坐天」 南鯤鯓代天府國運籤抽中下下籤【台灣好新聞報】
本報社評--新的一年 台灣要順勢而為【中央網路報】
台美中/葛來儀:陸堅持一中不施威脅 聰明【中央網路報】
本報社評--審時度勢 開創新局【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》