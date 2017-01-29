川普任內首次軍事行動 突襲葉門致57死中央廣播電台 (2017-01-29 19:20)
葉門官員表示，美國今天(29日)對葉門中部貝達省(Baida)展開突襲行動，打死41名疑似蓋達組織(Al-Qaeda)的好戰份子，但也造成16名平民死亡。這是川普就任美國總統之後，美軍的首次軍事行動。
不願透露姓名的貝達省官員指出，這次黎明突襲行動主要攻擊雅克拉區(Yakla)，死亡的16名平民，包括8名婦女和8名兒童。
當地消息人士指出，這次突襲的目標是3名與蓋達有關連的部落首領。
稍早的報導引述官員指出，美軍在今天的突襲中，打死了拉夫達哈布(Abdul-Raouf al-Dhahab)、蘇爾坦達哈布(Sultan al-Dhahab)以及尼姆斯(Seif al-Nims)。其中達哈布家族被視為蓋達盟友。
達哈布家族中的第三名成員塔瑞克達哈布(Tarek al-Dhahab)，早在幾年前的美國無人機攻擊中喪命。
官員指出，這次戰鬥持續了大約45分鐘。
關鍵字：
上一則：葉門西岸激戰 死亡逾百人
下一則：總統新春發福袋 粉絲相隨
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CASIO】BABY-G 典雅粉嫩夏日精選雙顯錶(BGA-150EF-7B)
- HERAN禾聯 12.5公斤FUZZY人工智慧定頻洗衣機HWM-1311
- FILA女性鋪棉修身外套(神秘紫)5JKP-5453-DP
- CITIZEN Eco-Drive 榮耀歸來時尚腕錶-CA4285-50H
- 【GIOTTOS】MH5400-554C 雙臂鎖油壓自由雲台(中)
- 【CASIO】EX-FR100 冒險陽光運動型自拍神器(中文平輸)
- REBECCA MINKOFF Mini Fiona Bucket螢光粉紅皮革斜背迷你水
- 親親 賓士GLA Class休旅
- GOLiFE GoWatch X-PRO 全方位智慧戶外運動GPS腕錶-黑色
- 【SUMMER 珠寶】珍稀天然緬甸A貨冰種飄花翡翠手鐲(手圍19.5
年金改革/黃智賢：政客五鬼搬運千億計 砍年金省多少【中央網路報】
曾預言「武則天坐天」 南鯤鯓代天府國運籤抽中下下籤【台灣好新聞報】
本報社評--新的一年 台灣要順勢而為【中央網路報】
台美中/葛來儀:陸堅持一中不施威脅 聰明【中央網路報】
本報社評--審時度勢 開創新局【中央網路報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》