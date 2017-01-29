葉門官員表示，美國今天(29日)對葉門中部貝達省(Baida)展開突襲行動，打死41名疑似蓋達組織(Al-Qaeda)的好戰份子，但也造成16名平民死亡。這是川普就任美國總統之後，美軍的首次軍事行動。

不願透露姓名的貝達省官員指出，這次黎明突襲行動主要攻擊雅克拉區(Yakla)，死亡的16名平民，包括8名婦女和8名兒童。

當地消息人士指出，這次突襲的目標是3名與蓋達有關連的部落首領。

稍早的報導引述官員指出，美軍在今天的突襲中，打死了拉夫達哈布(Abdul-Raouf al-Dhahab)、蘇爾坦達哈布(Sultan al-Dhahab)以及尼姆斯(Seif al-Nims)。其中達哈布家族被視為蓋達盟友。

達哈布家族中的第三名成員塔瑞克達哈布(Tarek al-Dhahab)，早在幾年前的美國無人機攻擊中喪命。

官員指出，這次戰鬥持續了大約45分鐘。