葉門官員今天(29日)表示，過去24小時中，葉門政府軍和什葉派叛軍在西部瀕臨紅海地區激戰，造成100多名戰士死亡

根據醫院和軍方消息人士的說法，最少90具叛軍青年運動(Houthi)的屍體，被運送到紅海邊城市荷台達(Hodeida)，當地是由叛軍控制；另有19具士兵屍體被送到南部大城亞丁(Aden)。

自從今年初，效忠政府的戰士發動攻勢，要把伊朗支持的青年運動叛軍和他們的盟友趕走以來，致命的衝突已經撼動了紅海主要港市莫加(Mokha)。