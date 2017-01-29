初二請女婿 仁德萬龍宮席開50桌中央社 (2017-01-29 19:30)
台南市仁德區大甲里萬龍宮29日晚間舉辦近20年傳統的「子婿日全家福餐會」，附近民眾一起訂桌「請女婿」，席開50桌，場面相當熱鬧。中央社記者楊思瑞攝 106年1月29日
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