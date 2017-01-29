台南市議員陳特清突傳過世 地方不捨（2）中央社 (2017-01-29 19:30)
無黨籍台南市議員陳特清傳出在29日清晨過世。（圖為陳特清在市議會就職時的資料照片。）中央社記者楊思瑞攝 106年1月29日
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