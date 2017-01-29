頭份義民廟開中門 喜迎總統發福袋（1）中央社 (2017-01-29 19:30)
總統蔡英文大年初二前往苗栗頭份義民廟參拜祈福，並發放福袋，不少民眾扶老攜幼到場排隊領取總統紅包，顯得相當開心。中央社記者管瑞平攝106年1月29日
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