總統新春發福袋 粉絲相隨中央社 (2017-01-29 19:30)
總統蔡英文大年初二前往苗栗頭份義民廟參拜祈福，並發放福袋，吳姓家族6人特地從高雄北上排隊領取。中央社記者管瑞平攝106年1月29日
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