初二娘家宴 茄萣金鑾宮席開156桌（1）中央社 (2017-01-29 19:10)
高雄市茄萣區金鑾宮29日舉辦「媽祖女婿回娘家團圓辦桌」活動，席開156桌，端出烏魚子、石斑、魚翅、大蝦等澎湃海鮮料理，上千人同桌，場面熱絡。（讀者提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 106年1月29日
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