歡迎情侶花海告白（3）中央社 (2017-01-29 19:10)
台東春節至情人節期間，從南到北、山上到海邊，都有花海，池上鄉公所鼓勵農民春節後耕作，因此金城武樹附近，春節期間可望還有美麗的油菜花田。中央社記者盧太城台東攝 106年1月29日
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