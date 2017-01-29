歡迎情侶花海告白（2）中央社 (2017-01-29 19:10)
台東春節至情人節期間，從南到北、山上到海邊，都有熱情如火的花海，可以催化情侶「愛的告白」，圖為知本溫泉東遊季旁的花海。中央社記者盧太城台東攝 106年1月29日
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