老牌樂園轉型勤美山那村（2）中央社 (2017-01-29 19:10)
苗栗縣造橋鄉香格里拉樂園已有28年歷史，勤美集團入主經營後，結合在地生活美學、傳統工藝、地景藝術和自然飲食，推出高檔宿營，強調五感體驗，成為國內創新旅遊模式。（香格里拉樂園提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月29日
關鍵字：
上一則：春遊黃金瀑布 喜氣洋洋
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【NIKE】休閒鞋 Roshe Two 男鞋 低筒 慢跑 運動 流行 輕量
- 海鮮王-食尚玩家報導 霸王級帝王蟹海鮮鍋 (豪華10件組/約4-
- 可拆袖撥水羽絨外套-可銜拉-女款
- 【BABY-G】個性鉚釘時尚運動錶(BA-125-1ADR)
- 【LANEIGE蘭芝】零毛孔無瑕氣墊豪華組
- 【FOSSIL】Machine Gunmetal 重裝計時腕錶-咖啡/45mm(FS517
- 【COACH】皮革壓紋雙摺短夾-黑色(買就送璀璨水晶觸控筆)
- 【SEIKO】精工超霸三眼計時賽車錶-鐵灰面金刻度(SKS521P1)
- FILA女性羽絨背心(典雅藍)5VEP-5431-DB
- NORTHERN 北方 直立式陶瓷遙控電暖器 PTC868TRD
年金改革/黃智賢：政客五鬼搬運千億計 砍年金省多少【中央網路報】
曾預言「武則天坐天」 南鯤鯓代天府國運籤抽中下下籤【台灣好新聞報】
本報社評--新的一年 台灣要順勢而為【中央網路報】
台美中/葛來儀:陸堅持一中不施威脅 聰明【中央網路報】
本報社評--審時度勢 開創新局【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》