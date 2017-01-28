(中央社訊息服務20170128 19:44:45)金車文教基金會每年寒暑假皆前往偏鄉舉辦服務營，今年寒假於花蓮縣光復鄉光復國小、富里鄉學田國小及宜蘭縣南澳鄉東澳國小三所學校進行英語文化及休閒育樂營隊。貓頭鷹志工團共有28位大專及高中職志工、6位外籍老師於寒假服務近百位宜蘭及花蓮國小學童。



於農曆年前1月20到1月25日四天，首先於原住民的故鄉光復鄉光復國小，舉辦「環遊世界冬令營」，共有33位三年級到六年級同學參與，由8位貓頭鷹大專志工及美國籍老師帶領一起學英文認識世界。志工老師課程內容，除讓孩子知道台灣原住民文化外，世界各國也有需許多原住民，營隊中介紹美國印地安人之一蘇族、紐西蘭毛利人的戰舞及日本阿依努族的熊祭典，讓同學比較各國原住民的服裝、建築、舞蹈及習俗和阿美族有哪些不同的特點；第二個主題是全球孩子的公益行動故事；有在巴基斯坦為女孩教育權發聲的諾貝爾和平獎得主馬拉拉、美國蚊帳大使凱薩琳及德國號召90個國家的孩子一起種百萬棵樹的小男孩菲利斯，希望透過全球孩子的故事，讓光復的孩子了解原來世界上有許多小朋友從國小開始就幫助世界、幫助他人。



同一時間金車連續六年在富里鄉學田國小舉辦寒暑假育樂營，這次總共有14位大專志工及高中生到校陪伴服務30位孩子。學田主題以「手作幸福、歡樂過年」為主軸。讓學生提前感受過年的氛圍，活動開幕以歡樂戲劇揭幕，由金車志工們演出年獸的故事，讓小朋友加深對“年”的認識，及為什麼新年家家戶戶張貼春聯及放鞭炮由來，也安排孩子寫春聯作彩球，更了解傳統習俗。還有手作幸福餅乾DIY課堂，從揉麵糰、擠糖霜到做造型，剛出爐的現烤餅乾口感酥脆、香氣四溢，學田的孩子在農曆年前感到暖暖的幸福。



參與金車志工團四年的台灣大學工商管理系同學李驊表示，他很喜歡和外籍老師一起帶營隊，尤其是偏鄉的服務活動。李驊認為城市和鄉鎮還是有差距，他希望可以發揮自己的專長到校陪伴孩子，李驊最喜歡陪小朋友聊天，她覺得大人已有很多固定想法及刻板印象，而小朋友擁有無窮豐富的想像力，常常會得到意想不到答覆。



金車文教基金會活動督導郭虹君表示，現代家長工作忙碌，無論城鄉孩子常常缺乏陪伴，尤其是寒暑假偏區的孩子如沒有安排假期活動，可能就是放假空窗期，有些孩子到處遊蕩、看電視或打電動，因此金車每年在寒暑假都帶著志工團前往偏區學校舉辦免費營隊，讓偏鄉孩子有不一樣的文化體驗及擁有健康的假期生活。



訊息來源：財團法人金車文教基金會



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