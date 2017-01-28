銀行股漲幅回落 歐股小幅收跌北京新浪網 (2017-01-28 01:51)
新浪美股訊 日期:1月28日凌晨外媒消息，由於以UBS集團領先的銀行股在財報公佈后股價出現下跌，歐洲股市從本周五13年以來的最高點開始回落，小幅收跌。
Stoxx歐洲600指數下跌0.3%至366.38，修正後的本周漲幅為1.1%。
因為銀行股處於上升勢頭，以及美國道瓊斯工業平均指數創下歷史新高攀上20000點，歐洲股市周初漲勢喜人。
斯托克歐洲600指數本周漲了2.3%，三周來首次以上漲收官，但該指數本周五卻下跌0.8%，瑞銀股價下跌4.5%對該指數轉跌影響不小。
瑞銀集團此前表示，其財富管理部門的總營收在第四季度比去年同期下降了5%。 儘管凈利潤下降至7.38億瑞郎（7，372.6萬美元），但這一結果依舊好於分析師的預期。
其他銀行股也有下跌，義大利聯合信貸銀行下跌5.2%，德國商業銀行下跌0.9%。
不過銀行股也並非全線下滑，西班牙薩瓦德爾銀行股價就上漲了2.1%，儘管該西班牙銀行表示，由於法院新規要求將部分抵押物退還給借款人，該行四季度凈利潤下降了51%。（編譯/beli4ve）
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