來源：界面新聞

美國商務部的數據顯示，2016年第四季度經通脹和季調后的GDP初讀為增速1.9%，幾乎從第三季度的增速3.5%砍半，也低於市場普遍預期的增速2.2%；2016年全年美國GDP增速僅為1.6%，是自2011年以來的最低。

佔美國經濟比重三分之二的消費支出在第四季度增幅2.5%，為季度GDP增幅貢獻1.7%。對服務業和耐用品的支出環比減少，導致整體消費支出從第三季度的3%增速回落。稅後家庭可支配收入季度增幅3.7%，保持了較高增長率，但年度增幅為1.5%，創三年最低。

第四季度的家庭住宅投資年化增幅10.2%，為季度GDP增長貢獻0.37%，也扭轉了此前連跌兩個季度的頹勢。政府支出的季度增幅1.2%，儘管聯邦政府削減了國防軍事支出，但州和地方政府加速投資，有效提振了季度GDP。

最令人矚目的則是商業投資與庫存數據。商用固定投資額季度增幅2.4%，比第三季度的增幅跳漲了1個百分點，既是2015年三季度以來的最大增幅，也實現了三個季度連漲。設備投資在連跌四個季度后跳漲3.1%，對採礦、鑽井等硬體設備的投資增長24.3%，反映了油氣開發活動伴隨油價反彈而強勢復甦。對軟體及研發等知識產權產品的投資也增長迅猛，令整體商業投資為第四季度的GDP增幅貢獻了0.3%，是五個季度以來最高。

商業庫存則為季度GDP增幅貢獻了整整1個百分點，將對第三季度GDP增幅的貢獻率翻倍，成功扭轉了連續五個季度拖累GDP的頹勢。第四季度的累計庫存額為487億美元，是第三季度71億美元累計額的近七倍。

但第四季度的出口額下跌4.3%，為2015年第一季度以來最低。這一數字將季度GDP增幅抹去1.7個百分點，是自2010年第二季度以來出口對GDP的最大拖累幅度。原因在於大豆的出口量驟降，此前由於阿根廷和巴西大豆欠產，主要發展中國家對美國的大豆進口需求激增，導致去年第三季度美國的出口增幅為10%。

有專家認為，特朗普的貿易政策和美國大選以來的美元漲勢，都令國際貿易成為2017年最值得關注的話題。一旦特朗普發起對中國和墨西哥等美國最大出口國的貿易戰，將影響到未來美國的GDP增幅。

美國國會預算辦公室（CBO）本周預期，美國GDP在2017年增長2.3%，在2018年增1.9%。由於1940到60年代出生的「嬰兒潮一代」面臨退休，導致勞動生產率和勞動力增長保持較低位置。

美聯儲主席耶倫也在上周的講話中重申，單位勞動生產率持續偏低拖累了經濟增速，而全球經濟增長都面臨困境，繼續受到金融危機帶來的壓力，預期這些因素在短到中期內都會制約美國的經濟復甦。

事實上，美國在金融危機後期就進入了穩定低速發展的階段。2009年中期以降的平均年化GDP增速保持在2.1%，遠低於1980到2000年的平均增速3.5%，也是1949年以來的最低值。智庫NABE主席Stuart Mackintosh認為，美國經濟慢速增長也成為了「新常態」，有80%參與該機構問卷調查的經濟學家預期，未來五年美國的平均GDP增速不超過2.5%。

但市場人士相信，現階段商業投資的增加、消費支出的旺盛，以及特朗普上任后即將採取的減稅、減少監管和擴大基建等政策，還是會提振美國經濟。PNC金融服務集團首席經濟學家Stuart Hoffman在接受《華爾街日報》採訪時表示，雖然美國經濟行進在慢速通道中，「但消費支出較為穩定，商業投資有望實現向上突破，鑒於當前的經濟和政策環境，預計2017年美國經濟增速還會持續」。紐約聯儲銀行的經濟學家預測，2017年第一季度的GDP增速提升至2.7%。

儘管特朗普在競選時承諾10年內創造2500萬個工作崗位，將年度GDP增速提升至3.5%甚至更高，但多數專家認為並不太可能實現。CBNC撰文指出，特朗普的經濟政策還不甚明朗，如果政府大舉借貸來擴大基建，會產生過度提高通脹率的風險，將打壓真實GDP的增幅。移民政策的修改可能導致部分地區勞動力不足，也會造成經濟損失。而且過去五年間，出口已經佔到了美國GDP的13%，一旦發起對中國和墨西哥的貿易戰，也將有損於美國產品的出口，反過來損害美國經濟。