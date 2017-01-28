倫敦股市《金融時報》１００種股票平均價格指數２７日上漲北京新浪網 (2017-01-28 01:31)
新華社快訊：倫敦股市《金融時報》１００種股票平均價格指數２７日報收於７１８４．４９點，比前一交易日上漲２３．００點，漲幅為０．３２％。
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