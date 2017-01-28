1.68億人集齊支付寶五福 網友：紅包超出預期北京新浪網 (2017-01-28 01:09)
中新網1月28日電 持續火爆多日的支付寶五福紅包昨晚迎來開獎，截至大年三十晚上10點多，支付寶頁面顯示，最終有167966715人(約1.68億)集齊五福。不少網友稱，支付寶終於把欠大家的敬業福還上了。
晚上10點18分，總計2億的五福現金紅包開獎，根據網友分享的信息，最少的拿到1.08元，最高的為666元。雖然仍有用戶表示對搶到的金額不滿意，但多數用戶表示雖然拿到不多，已超過平均水平，就算「超出預期」，還有網友稱，之前簡單一算，獲得0.5元的概率高於99%，沒想到拿到了5塊多，「目測已是巨包」。
支付寶的五福紅包從1月18日開始推出后，隨即成為一場全民狂歡，五福相關話題幾乎每天都出現在微博熱搜。有網友笑稱，現在簡直是看到「福」字就條件反射掏出手機，還有人用糖果、口紅甚至雞骨頭拼出「福」字來掃，可謂腦洞大開。還有網友說，幫父母集齊了五福，順便教會了爸媽用智能手機。
昨晚開獎后，支付寶官方微信發出五福紅包產品經理冠華的感言稱，自己已盡最大努力，並問網友，咱們明年還玩嗎？不少網友的回復是：都不容易，明年繼續。
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