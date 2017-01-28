重慶李嘉誠加碼英國地產：25億拿下沃達豐全球總部大樓北京新浪網 (2017-01-28 01:18)
新浪財經訊 據英國《每日電訊報》報導，在雞年春節來臨之際，有重慶「李嘉誠」之稱的中國富商――張松橋再次出手加碼英國地產，斥資2.92億英鎊（約合25億人民幣）買下了位於倫敦帕丁頓火車站附近的寫字樓One Kingdom Street，大樓目前被部分出租給英國電信公司沃達豐集團作為其全球總部。
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