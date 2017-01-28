文／博山閣主人

圖／來自網路

曾幾何時，大家春節的節目中往往都是年夜飯，放鞭炮，央視春晚，然而這一切的邏輯都在2014年被改變了。如果說2014年到底發生了什麼？在2017年的新年可能大家並沒有什麼顯著的印象，然而2014年對於我們而言非常的重要，因為大家過年的一項重要節目由此誕生，他的名字就是搶紅包。

2014年伊始，微信支付還是一個沒什麼存在感的商業模式，不僅應用場景極少，而且用戶粘性極低，對比於當年如日中天的馬雲螞蟻金服的支付寶相比，微信支付幾乎在各個領域都沒還手之力。然而，牛人就是牛人，如果說中國有和馬雲一樣牛的掌門人，那麼馬化騰無疑就是唯一的對抗者，那麼微信比支付寶更多的商業模式，那就是微信有了一個比一般產品更牛的超級產品經理：張小龍。

而我們現在習以為常的微信紅包，也就是處於他的手中，今天我們藉著新年的炮竹，聊一聊大家最熱衷的活動：搶紅包。

一、源自於文化傳統的創意

即使沒有微信紅包之前，中國人對於紅包也並不陌生，微信紅包的基礎就在於我們現實每個人的生活，早在上個世紀四十年代，著名的中國文化學者，社會學家，經濟學家費孝通先生就提出了所謂的「熟人社會」概念，認為對於中國人而言，我們一直生活在一個圈子裡，這個圈子涵蓋於我們生活的血緣，我們周圍人的親緣，以及我們周邊人的地緣。由於中國人長期存在於農耕文明之中，因此彼此之間形成了緊密聯繫的關係，

而這種聯繫在人與人之間就成為了一種禮尚往來的模式，著名的社會學家閻雲翔先生曾經專門總結過，中國人的社會聯繫往往基於一種禮尚往來的禮物邏輯，或者饋贈邏輯。在我們的日常生活中，有親朋好友日常婚喪嫁娶的禮物，這個禮物被稱之為「隨禮」，算是一種「表達性禮物」，是我們親朋好友之間聯繫的潤滑劑和鞏固品。除此之外，大家請人幫忙的日常請求過程中，又將禮物饋贈增加了一種屬性即」工具性屬性「，希望別人能夠為自己幫忙。

除此之外，在瀚哥我自己的經歷之中，還有第三種屬性，即風水學上的轉運屬性。雖然，風水堪輿是不是真正有用或者合理的情況，我們很難進行判斷，但是在中國的商業文化之中，很多人都相信此類的觀念。因此，以廣東、浙江商業文明為傳統衍生出一種利是紅包，就是逢年過節給周圍的陌生人派發利是，祈求峰迴路轉，風生水起，時來運轉，或者來年大吉大利，於是紅包又多了一種文化屬性即」文化紅包「。

上述三種屬性的紅包，讓中國人自然而然的形成了一種紅包意識，但是問題在於大家雖有紅包意識，但是受限於中國人身份地位的差距，並不會人與人之間都送禮送紅包，隨著互聯網的普及，微信發現了中國人最大的一個痛點，我們日常將請人幫忙，或者道賀賀喜全部都移植到了網路上，這也就形成了實際社交的互聯網化，再加上地域的分割，我們可以隨時隨地發微信，卻難以隨時隨地見面，我們的社交圈在很大程度上都已經自然成為了網路社交，但是由於支付方式並沒有跟上，因此相對應的隨禮文化卻處於無處發泄的境地，而這個也成為了春節紅包的基礎。

二、打通社交與支付的壁壘

我們前面說了，大家雖有紅包意識，但是在互聯網支付並不發達的時代，很難有一種實際的形式表達我們隨禮的心情，於是2014年微信團隊就利用自己熟人社交，圈子社交的優勢，將支付深度嵌入社交場景，實現了支付與社交的緊密結合。微信這種基於強悍社交關係鏈的產品成為了紅包崛起的基礎。

根據企鵝智庫2016的報告《中國人如何搶紅包？互聯網紅包報告獨家揭秘》顯示，由於社交的深入嵌入化，超過80%的人都是由他人的紅包引爆了微信支付的玩法，報告顯示80.8%的使用者都是通過社交平台首次接觸紅包，其中絕大多數都是通過自己的親朋好友發的電子紅包，開啟了自己的互聯網支付之旅。

由於中國人禮尚往來的傳統，因此，紅包在形成一輪傳播的同時也具備了病毒式的傳染性與擴散性，只要你收到了一個人的紅包，那麼你就有衝動給他人回紅包，而91%的用戶第一次使用紅包就是收紅包，通過這種簡單的發錢方式，讓你迫不得已在無形之中形成了收發紅包的習慣。

與此同時，多重的設計又讓紅包具備了一種賭博式的博彩機制，由於引入了拼手氣紅包，一個極其簡單的互聯網隨機分配，就讓用戶形成了欲罷不能的感覺，很容易因為紅包金額的起伏形成了情緒的變化，真正將人與人之間從人情往來的束縛中掙脫出來，成為了享受社交的愉悅。

網上有段子說：以前一塊錢放在地上我都不會去撿，但是現在一分錢的紅包我都搶的很開心。究其根源就在於，產品成功的引發了人們的攀比心理，最終形成了一種不局限於長輩和晚輩，純粹在同齡好友之間的文化習慣。

再加上微信群的玩法，很多人建立微信群發現群氣氛會變得逐步的冷清，那麼調節群氣氛最好的辦法就是發紅包，除了熟人的強社交關係之外，微信紅包又逐漸成為了調節弱社交關係的紐帶。例如：新成員加入的投名狀，群主活躍氣氛的小紅包，群成員衝突的轉移話題，都成為了紅包的新功能。

在經濟學中，貨幣往往是一種非人格化的信用媒介，在紅包邏輯中，貨幣成功地拉近了人與人之間的關係，甚至成了一種上癮症，因為當你搶到大紅包或者手氣最佳紅包的愉悅感已經超越了真正的金額，形成了一種上癮的反應。

現在的春節，紅包的玩法更多，甚至形成了所謂」無紅包不社交，無社交不紅包「的奇特循環，從而讓紅包賦予更多的特徵和玩法。今天，你搶紅包上癮了嗎？

作者：財經專欄作家，金融分析師，經濟觀察員，財經評論員。

作者微信公眾號：江瀚視野觀察（jianghanview)