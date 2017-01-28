巴黎股市ＣＡＣ４０股指２７日下跌北京新浪網 (2017-01-28 01:22)
新華社快訊：巴黎股市ＣＡＣ４０股指２７日尾盤報收於４８３９．９８點，較前一交易日下跌２７．２６點，跌幅為０．５６％。
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