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行研君說

導語

在滿屏「回家」的柔情雞湯之間，大客來一股泥石流；大過年的，不想給您添堵，只是希望我在年長一歲后，我們能清醒的面對生活，別再繼續當個聰明的傻瓜。

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來源：？任大客（ID：rendakecc）

在今年華為的節前座談會上，任老闆發飆了。

這是華為的傳統。新年前，老任都會和各個部門坐下來，輕鬆地聊一下這一年的感悟得失，讓主管們聊聊存在的問題和明年的想法。

據說，在這場精心組織的某部門座談會上，發言主要有三類：

第一種，邀功求賞型。花90%的時間來總結業績，只有10%的內容來談以一個不痛不癢的問題，然後草草結束。

第二種，指鹿為馬型。說存在的問題很嚴重，客戶意見很大，為什麼呢？因為他們給客戶提供了很多服務，客戶自己都沒有事幹了，所以意見很大。

第三種，避實務虛型。「人工智慧」講了好幾遍，「雲」講了好幾層，貌似已經探索到最尖端的前沿科技，但就是不講實實在在的工作做的咋樣。

忍無可忍，老任總結的時候噴著怒火道「還過個屁年」！

一、什麼是精緻的業績泡沫？

前文故事，是將偌大一個職場微縮到了一個會場之中。

放眼望去，在職場人的空氣中，到處充斥著這種精緻的演技和泡沫的業績。就拿職場人比較集中的兩個地方來說說。

一個地方是會議室，尤其是老闆會參加的會議。在唾沫橫飛的各種彙報中，清醒一點的人會發現，這裏的數學都是體育老師教的。所有的階段性數據，同比、環比都是上升的，但會議的主題可能是「如何解決目前公司的市場困局」；另外一種情況就是類似華為的，讓講問題全講業績，讓講缺陷全講優點，讓講現在全講未來，靠的就是一條三寸不爛之舌。

一個地方是朋友圈，早上在路上拍一路朝霞，中午在飯店拍一桌酒菜，下午在會議室拍一張PPT和滿桌子的材料，晚上沒條件的就拍一個路燈背影，有條件就在機場拍一排飛機，彷彿每天的征途都是星辰大海；搭配的文字通常是積極陽光的，比如「早起的鳥兒有蟲吃」，「無論跑多遠都要為客戶拿到器材」，「這夜的星光讓我迷醉」之類，看著讓人讚歎。

人生如戲，全靠演技。我們身邊的確有那麼一撮人，營造出來的工作量，就像爾康對紫薇的愛一樣，滿滿溢出，再流到地上那麼假。

這就是所謂的「業績泡沫」。也許很多人是跟風而做，但卻是害人不淺。這類泡沫存在於兩種層面，一種是為了讓老闆同事看看自己有多辛苦；另外一種是為了感動自己，讓自我覺得人生很充實！

如果為了感動自己，這事兒毛病不大，殘酷的職場，需要積極的心理暗示。但要注意，第一，不要轉化為抱怨的動力；第二，那麼忙是否真的有用？自己要多衡量一下，別把自己也蒙蔽了。

如果純粹是為了給老闆看的，以證明自己多積極，多努力，那就真的大可不必。

二、少盯老闆，多講實事

任正非還有一句很經典的話「屁股對著老闆，眼睛才能看著客戶」。

洞若觀火，看的很透徹。粗實簡單的說明了指向。你的眼睛時刻盯著老闆，研究老闆的喜好，盯著公司的各種恩怨和各種小九九，老闆不喜歡。因為人的精力總是有限的，可想而知，你有多少精力做點實在的事情。

正確的業績觀，不能總想著靠忽悠獲得成長。夸夸其談，對上忽悠領導，對外忽悠同事，最可怕的是，忽悠久了，連自己都信了。

要清楚，你身邊的人，尤其你的老闆之所以混到今天的位置，絕非平白無故的。你可以選擇不尊敬你的老闆，但是一定要充分尊重他的位置。以為領導高高在上不懂業務，就想著忽悠過關，耍小聰明害死人。其實，你心裏那點小心思，領導心裏清楚的很。尊重領導位置，常懷敬畏之心，才不會起忽悠之念。

另外，從換位思考而言，站在他的位置上，不擔心現在，擔心的是未來。年關時刻，老闆想的都是明年的困難怎麼解決，誰會關心你過去一二三四幾件小事？所以，無論是開會談，還是寫工作報告，盡量少寫過去的業績，盡量多寫未來的問題和計劃，才是實幹的做法。

有人說，閉口不言，別人怎麼知道？說肯定是要說的，但要說點實在的。從華為的案例來看，老闆給你機會說了啊，你重點說有乾貨的工作思考，已經可以充分的體現出過去的收穫和成長，不需要唾沫四濺的講業績。況且，路遙知馬力，是金子早晚會發光，默默的拾掇好自己，比朋友圈的榮華富貴更重要。

三、和自己對話，做個聰明人

於丹說，成長問題，關鍵在於自己給自己建立的生命格局。

正確的業績觀，應該更多的和自己對話。時常問自己幾個問題，手頭的事情是否做到了力所能及的最好？做完這個事情可以增長什麼能力？自己做的事情，對於公司、對於同事、甚至對於整個行業，是否有幫助？如果得到的答案是否定的，那麼就請修正優化。

這個IP頻出的年代，簡單粗暴地告訴我們一個道理，自我沉澱的價值才是真的價值，自身能力的成長才是真的力量，否則，離開所依附的力量，你將一無是處。所以，從小事做起，從沒事找事做起，多干實事才是成長的路徑。

買完咖啡主動問老闆，要不要把明天要見的客戶的資料整理了啊？

常問忙得七竅生煙的老同事，要不要幫你找找資料啊？

老司機說「不用不用」的時候，真的走了你就輸了；當然要繼續真誠地表示，反正我現在也不忙，有事您說！然後快樂的和老司機學本事。

真沒啥事做，寧願研讀公司近期的方案計劃材料，說不定第二天的選題會立刻就用上；看看公司內網、媒體對公司的報導，聽聽CEO的演講，公司開大會隨便抖出CEO在哪次分享會上用過的梗，瞬間從芸芸眾生中脫穎而出。

找不到事做的人很鬱悶，沒事瞎忙的人很煩人，沒事找事的人很聰明。

做個聰明人吧，別讓精心構建的業績泡沫，毀了自己。

春節到了，這個時刻大家應該在回家團聚的路上。趁這個空檔，向過去一年陪伴著大客成長的各位粉絲表達誠摯的感謝。新的一年，又長了一歲，希望來年我們的互動，讓彼此都獲得更多的成長。

行研君祝各位，新年快樂，萬事順意！

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