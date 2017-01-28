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行研君說

導語

現在這個移動互聯網時代，我們所有人的生活都被改變了。你在大城市生活，春節回家，也許發現父母跟自己生活在兩個時代。春節，跟父母團聚不易，我們不單單要陪伴他們，也要教會他們跟上這個時代。看了這篇文章，也許今年你會跟父母過一個不一樣的新年……

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來源：魏峰？正和島（ID：zhenghedao）

最近，中國正在發生著一起全國性事件，這件事「蓄謀已久」，並且在接下來的幾天時間內進入白熱化狀態，雖然有關部門早已經調集所有力量，對事件嚴重性進行緩解，但是至今效果不佳，隨著事態進一步發展，預警等級將會進一步提升。

這就是令全國人民「驚心動魄」的——春運。

從上周起同事們就在議論各自的票務情況，買到卧鋪的就像買中了頭彩，只要聽見有人議論車票的事，自己都要顯擺一回。

買到硬座的，就沒那麼顯擺了；買到站票的，則顯得更加低調。

但是，我發現，這些人跟平時外出買到票的心情大不一樣。每個「票務等級」持有者的心情，比往常購買同等票務的心情陽光程度要翻了兩番。

原因不難想像，因為，這次我們是要回家；

因為票的那頭迎接我們的是爸媽。

▌我走得太遠了，父母夠不著了

詩人汪國真《旅行》中說到：

到遠方去，到遠方去，熟悉的地方沒有風景。

詩人的高明就在於，雖然有可能很多人並沒有聽說這首詩，但是卻在一步步踐行，尤其是我們這一代受過所謂高等教育的青年人。

再就是如同「生活不只是眼前的苟且，還有詩和遠方」這樣的「情懷」，在被高曉松這樣的「騷客」提起之後，一下觸動我們內心的柔軟，隨即在我華夏熱血青年中「病毒式」傳播······

有人說，這是一種深深植根於國境文化中的「遠方情結」。

我本來以為這隻是存在於「城裡人」身上的「矯情病」，正打算用我們「鄉下人」的「務實」把「遠方情結」這一種「嫌疑」清洗乾淨，卻「無法狡辯」在鄉村世界，一直流行著另外一種形式的對於遠方的嚮往——外出打工。

而我，正是從鄉村走出來的受過高等教育后外出打工的青年人中的一個。

「城裡人」對於或許只是「情懷」未必都去踐行，我卻是實實在在走了出去。

面對「春運」的滾滾人潮，我相信像我這樣從鄉村中走出來到城市打拚的「城鄉結合體」，絕不在少數。

我這一時代的人，父母文化水平並不太高。從小生活在父母的身影之下，最初的年份里懵懵懂懂，對父母很依賴；後來隨著年齡和學識的增長，覺得可以跟父母「平起平坐」的時候，就開始叛逆；再後來，覺得自己已經超過父母，就開始策劃著「自己當家作主」。

最終，我做到了，選擇了一個父母「管不到」我的城市，也曾經一度對於自己「逃離父母的掌控」，感到自豪。

現在卻逐漸意識到，每個父母內心都希望自己的孩子過得比自己更好，每個父母根本也不怕自己孩子能力、見識超過自己，甚至巴不得自己的孩子早日獨立成材。

回顧起來，我其實是站在父母的肩頭上，看到了他們沒有見過的世界。

卻去到了他們「夠不到」的遠方。

▌父母有話，說不出口

不知道你現在已經到家還是正在回家的路上。

也不知道今年過年你打算怎麼過，是打算在外旅遊，還是在家參加各種酒席宴會的應酬？

請稍停腳步，思考一下，你有沒有想過你的父母怎麼過年呢？

每天在廚房準備一日三餐？

有一種說法是，父母只要看到孩子們從天南海北回到家裡，只要一家團圓，即使自己天天給他們洗衣做飯，心裏就很高興了。

這句話，我從我的父母身上切實地得到了驗證。

「團圓」的確是作為父母最低的期望了，可是父母真的僅僅只想要這些嗎？

我們是不是忽視了什麼？

另外，我們是不是把父母的最低期望，當成了我們的最高上限了？

是不是覺得只要過年陪陪父母，讓父母高興了，就盡到作為兒女的責任了？



……

「喂，孩子，你們到哪了？要不要你爸去接你去？」

「爸，媽，我這幾天太忙實在走不開，今年就不陪你們過年了。

等過幾天閑下來，我再回來好好陪陪你們。」

不知道這樣的話，你說過幾回。也不知道你還會說幾回。

父母知道我們在忙，知道我們的事業和未來不能耽誤，知道我們的很多事不能等。

可是父母在一年年變老，一年更比一年等不起。

對於你，他們有話，但是說不出口。

▌父母：我們老了，記性不好

我不知道，有多少人的父母跟我的父母一樣到現在只會打電話發簡訊，不會玩QQ、微信，不會視頻聊天，不會發紅包、搶紅包，不會網購。

父母總說這些都是年輕人的玩意兒，他們的「朋友圈」不在這些上面。

他們的「好友」都在通訊錄里、在街坊鄰居、在酒席宴會上。

可是我們年輕人的「朋友圈」以及我們大部分的「人際交往注意力」都在這些東西上面。

我們跟父母的「朋友圈」交集越來越小？！

所謂代溝，就是兩代人玩不到一起了。

也不知道有多少人跟我一樣，曾經提出要教父母使用各種社交軟體，因為各種原因至今沒能實現，結果現在父母還是只是等著我們打過去電話。

是我們的父母「老了」、「學不會」、過時了？還是我們沒有做到「老師」的本分，把這些「差學生」忽略了？

有時候，父母總感覺他們記性不好，要教他們學知識太費時間，我會不要煩；

甚至會覺得，如果他們學會了視頻聊天，我就更不願意回家了。

其實他們多慮了，不管他們有沒有學會跟我視頻聊天，我回家的時間都是這麼有限。

教會父母視頻聊天，不只是讓父母能夠隨時隨地看見你，要是有心的話，也能夠看到父母的頭髮又白了多少。

年紀增長了，見的、聽的、想的事多了，才發現其實家裡的老媽更願意麵對面跟我說說話，然後用手掐一掐我棉衣下肥胖的胳膊，說一聲：

「你看你，在外面不好好吃飯，又瘦了。」

家裡的老爸更願意跟我拼酒之後，比往常多「話嘮」幾句：

「外面要是不好，就回家吧。」

▌中國父母不須開口說「愛你」

每次回家，都從外地帶回來一些當地特產。

有時候半年後回家，發現很多東西還沒有吃完。

也就是在有親戚朋友走訪的時候，父母拿出一些招待酒宴，順便向人誇耀自己的孩子的「孝心」。

每次回家前，父母都要叮囑「不要亂花錢買東西，家裡什麼都齊全」，可是不論你買回來什麼他們都喜歡。

其實，父母並不稀罕你的禮物，不管你多大年紀，在他們眼中你還是不能好好照顧自己，都想替你把生活用品全都準備周全。

每次離家前，老媽總是要拿出早已準備好的襪子、內衣褲，甚至是米、面、油，生怕外面什麼都沒有，臨走前再三檢查，生怕遺落一件對我以後的生活帶來「重大影響」。

有人說，我們進入了互聯網世界，人與人之間距離縮小了。

可是我們的父母還生活在原來的地方，對於他們來說外面的世界還是很大。

▌互聯網的世界不應該隔閡

互聯網是個好東西，尤其是我們「深受其利」的青年人。讓我們足不出戶了解世界。

可是，你的父母會玩電腦嗎？

他們有自己的電腦嗎？

會上網聊天嗎？

會網購嗎？

知道老家外面的世界發生了什麼嗎？

20歲你不懂網路是父母的責任，30歲，父母不懂網路就是你的責任了。

我們有時候覺得幾百上千公里的距離很近，可是對於我們的父母還是很遠。

距離遠了，就讓父母學會上網聊天，讓他們隨時能夠跟在外打拚的孩子嘮叨幾句；

距離遠了，讓父母學會網購，讓他們能夠輕鬆地給千里之外的兒女，買一塊比超市裡便宜一塊錢的墩布，買一雙結實暖和的棉襪子……

距離遠了……

算了，不說了，說多了你就厭煩了，就成了「中國父母式嘮叨」了……

不過，「中國父母式嘮叨」一般都有「最後一句」：

年假，少出去「浪」幾天，好好陪陪父母，把這幾天當成父母的「網路補習班」，像當初他們教我們拿筷子一樣教他們使用這個時代的工具，爭取兩代人能早日玩到一起；

我們應該利用科技拉近親情的距離，而不是放任科技加深代溝、隔閡。

再者，「中國父母式嘮叨」一般還有「我再補充一句」：

中國家庭，愛不需要說出口，但是要能夠表達。

我家的補習班已經正式開課了，你的呢？

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