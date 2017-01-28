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行研君說

導語

這個神奇的公國充分說明，自己成立國家的最大好處就是全家都會成為國王、王后、公主、王子……可不要覺得是笑話，不信上西蘭官網看一看！

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來源：？移民姐？全球海外移民政策（ID：qqhwymzc）

如果不是最近Principality of Sealand收到了幾千個移民申請，可能根本沒有人會知道這個面積只有幾百平米人口只有兩人的世界上最小國家，雖然從來沒有被國際法律承認過，但這個叫Sealand的國家已經存在了好幾十年。

它的中文名稱叫作西蘭公國，是一個由私人宣稱建立而未被國際承認的私人國家，宣稱怒濤塔是該國的僅有陸上領土。那是一個位於英格蘭東岸的廢棄建築，約距英國英格蘭薩福克郡海岸10公里（6英里） 。

從地圖上可以看到，距離英國本土十分近。雖然沒什麼人把它的主權和合法性當作嚴肅的事情看待，不過在國際法的應用領域，有時候人們仍然把它當作一個有趣的個案來加以研究。

Sealand的領土長這樣，在「國家」未成立前一直作為英國二戰期間的海上要塞。是的，這個看起來網球場大小的塔，就是全部領土面積。

1967年，前英國皇家海軍上校派迪·羅伊·貝茨佔領了這個被廢棄的堡壘，並且根據他自己對於國際法的解釋，聲稱對這個要塞行使主權，並成立了Sealand，從此他就是這裏的國王。

該國自建立以來一直由其元首派迪·羅伊·貝茨和他的家人以及合作夥伴佔據。西蘭公國的常住人口很少超過五人，其可供居住的領土面積大約有550平方米。準確的說，目前該國公民只有兩人——國王和王子。

國家雖然很小，但卻做的有模有樣，國旗、國徽、國歌一樣不少，甚至連錢幣都做得很是逼真。

國徽，複雜的設計。

不管你信不信，這樣的彈丸之國，還曾舉辦半程馬拉松……2015年7月24日，西蘭舉辦它的第一個半馬。儘管後勤方面的限制多少延遲了行程，但唯一的選手西蒙花了1小時27分鐘在跑步機上完成了整個行程。是的，跑步機上。

總之這就是個麻雀雖小，五臟俱全的國家，為什麼會在這段時間突然收到了這麼多的移民申請呢，原因就是鬧了一整年的英國脫歐和美國總統大選，尤其是特朗普就要上台的這幾天，更是收到了幾千個新增的申請。

這對於西蘭公國可是一件大事，現任國王，當年的上校兒子邁克爾最近一直都在處理這些事，不過他也很理智，這些移民申請的主要原因其實還是民眾對於政治的不滿，況且只有網球場大小的國家最多只能住下幾十人。

所以，這些申請有沒有結果都沒那麼重要，反正即使通過了也搬不過去，還得在原來的地方住著。

話說回來，雖然西蘭公國不是唯一的佔地為王的國家，但他絕對算是最能折騰的小國了，第一任國王羅伊上校曾經攻擊過路過的英國船隻被英國法庭起訴，他們自己一家還被外來入侵者侵略過，差點就有了滅國的風險。

在Sealand剛發護照的那幾年，甚至還有人持護照參與過國際上的謀殺案，不過現在的國王邁克爾早已不像當年的父親那樣野心勃勃了，畢竟他自己也住在英國本土上，當一個老實的公民才是首選。

至於和外界連通，因為距離英國非常近，因此還是很便捷的。事實上國王也常住在英國境內。圖上是西蘭公國的王子乘著快艇離開國家。

這個神奇的公國充分說明，自己成立國家的最大好處就是全家都會成為國王、王后、公主、王子……可不要覺得是笑話，不信上西蘭官網看一看！

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