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行研君說

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《報告》顯示，2016年出境親子游十大熱門目的地依次是香港、日本、泰國、澳門、越南、台灣、菲律賓、韓國、馬來西亞、美國。

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來源：驢媽媽 景域通訊社

2016年，你帶孩子親子遊了嗎？時下，越來越多的80后、90後父母在出國旅遊時會選擇帶上孩子一同「看世界」，在旅途中增長見識、培養感情，這令2016年的出境親子游市場快速增長。

12月26日，驢媽媽發佈《2016出境親子游報告》（以下簡稱報告），通過分析驢媽媽平台大數據和對用戶進行抽樣調查問卷，對用戶出遊意願、消費行為、習慣偏好等方面進行了全面剖析。《報告》數據顯示，2016年出境親子游出遊人次相比去年增長近2倍，超8成家長計劃帶孩子出境旅遊，增長孩子見識和視野成為旅遊主要目的。

其中，《報告》認為上海、深圳、北京、廣州、杭州五地的家長最熱衷出境親子游，出遊人次佔全國總人次的51.49%。香港、日本、泰國、澳門、韓國位列出境親子游熱門目的地前五，「郵輪親子游」同比增長4倍，人氣格外爆棚。

超8成家長計劃帶娃出行 最小「萌娃」3個月就飛美國

在驢媽媽本次針對年輕爸媽的調查問卷中，82%的家長表示2017年有計劃「帶著孩子看世界」，超40%的家長已經至少有一次帶孩子出境遊玩的經歷，79%的家長希望在旅途中增長孩子的見識，另有10.5%的家長認為這是增進與孩子間的感情的不錯方式，這說明出境親子游已經逐漸被中國年輕爸媽所接受。

《報告》顯示，6-12歲的兒童出遊佔比最高達42.7%， 2-6歲的兒童佔比29.4%，12歲以上的兒童佔比20.6%，0-2歲兒童佔比7.3%。其中2-6歲兒童已經擁有學習和認知的能力，逐漸成為出境親子游的重要群體。調查中最小「萌娃」僅3個月就被父母帶著飛往美國旅遊，這也反映出參與出境游的兒童逐漸趨於低齡化。

驢悅親子游負責人樊強表示，學齡前（6歲以下）兒童出境旅遊還是存在不少痛點。調查也顯示，有近7成家長認為孩子學齡后（6歲以後）出境旅遊較為理想，在帶娃出遊最頭疼的問題中，孩子備用品太多、孩子愛哭鬧、不肯走要抱抱成為帶學齡前兒童出境旅遊的三大痛點。

一線城市是出遊主力 武漢、成都等城市增長較快

《報告》顯示，上海、深圳、北京、廣州、杭州、武漢、天津、南京、成都、蘇州成為出境親子游十大熱門出發城市。其中，上海、深圳、北京、廣州、杭州五地出遊人次佔全國總人次的51.49%，國內一線城市父母是出境親子游的主力客群。

同時，二線城市出境親子游的出遊人次也有較大提升，其中武漢、成都表現突出，今年兩地的出遊人次都是去年同期的兩倍以上。隨著二線城市居民收入的提高，出境游已經成為很多市民的生活必需品，甚至有家庭一年至少安排一次出國旅遊，帶著孩子看看世界，成為假期的絕佳選擇。

香港、日本最熱門？ 自助游成出境親子游主旋律

《報告》顯示，2016年出境親子游十大熱門目的地依次是香港、日本、泰國、澳門、越南、台灣、菲律賓、韓國、馬來西亞、美國。

在目的地選擇上，調查顯示出行便利度、安全性、季節氣候成為影響家長目的地選擇的主要因素，希望給孩子一個舒適、安全的旅程；其次，景色、美食、價格也成為重要影響因素。也有部分家長表示，會根據孩子喜好來選擇目的地，他們覺得「孩子開心比什麼都重要「。

和其他出境游跟團為主不同，在出境親子游中，自助游佔比53.7%成為出行主旋律，人們往往在旅遊網站上預訂好機票和酒店后，更願意根據孩子的喜好來自主安排整個行程。因此在出行前，95.5%的家長表示會提前做攻略，以便合理安排時間、行程，達到最滿意的出行效果。其中孩子媽媽做攻略佔比超5成，玩什麼、怎麼玩媽媽說了算。

2萬以內線路更受歡迎 ？「郵輪上的親子游」人氣爆棚

《報告》顯示，70%的遊客期望一次出境親子游的預算控制在2萬元以內，22%的遊客希望預算在2-3萬之間，8%的遊客希望預算在3萬以上。花銷佔比中，機票和酒店是旅遊消費的大頭，其次是美食、景點門票。這也反映出，一方面家長會理性控制預算，另一方面和孩子在出境旅遊的過程中，又特別在意旅行的舒適度，希望孩子住的舒適、吃的開心、玩的開心。

在線路選擇上，驢媽媽數據顯示，4-8天成出行主流，佔比達85%，家長更青睞中短途線路，其中體驗游、遊學游、海島游成為熱門主題，讓孩子在旅途中體驗當地風土人情、名校風采，放鬆身心、開拓視野。值得一提的是，郵輪游已成為出境親子游的新熱點，出遊人次同比大漲4倍。在郵輪上看表演、吃美食、玩遊戲，成為讓孩子放鬆不錯的選擇，也因此火了「郵輪上的親子游」，公主郵輪「藍寶石公主號」、皇家加勒比「海洋量子號」、歌詩達「賽琳娜號」等郵輪都是親子遊人氣之選。

從出行時間上來看，春節、寒暑假、國慶等長假是出境親子游高峰，這些時間恰好都是學生放假期間，家長希望可以在不耽誤孩子學業的基礎上，利用假期或者年假安排充足的時間來陪孩子出境遊玩。

出境親子游迎來爆發期 產品個性化缺失亟待解決

驢媽媽旅遊網CEO王小松表示，近年來，親子游已經逐漸成為旅遊市場的主力，「帶著孩子看世界「也成為國民的熱門選擇。隨著簽證簡化、行程便利等因素利好影響，中國出境親子游市場將迎來爆發期。

同時調查顯示，在出境親子游產品的改進方面，73%的家長希望旅行社針對親子家庭，在交通、酒店、餐飲等方面作個性化推薦。王小松也表示，目前市場上的出境親子游產品大多與一般的出境游產品雷同，缺乏與兒童契合的個性化設計，親子元素缺失。迫切需要產品的差異化設計，來滿足家長、孩子雙方的出行需求。

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