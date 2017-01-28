新浪美股訊 日期:28日凌晨，美國股市周五在小幅高開后承壓下跌，盤前公佈的經濟數據顯示美國四季度實際GDP初值和12月耐用品訂單環比下降，而這一疲軟數據對三大股指的影響在盤中也開始加劇。

截至日期:0：45，道瓊斯工業平均指數下跌11.28點，報20089點，跌幅為0.06%；納斯達克綜合指數下跌4.13點，報5651點，跌幅為0.08%；標準普爾500指數下跌2.81點，報2294點，跌幅為0.12%。

美國商務部認為儘管美國第四季度實際GDP初值雖不及預期，但也是增長的，這反映消費者支出、私營庫存投資、居民投資、商業投資和國家及地方政府支出的增長，這些部分抵消了出口和聯邦政府支出的下滑，同時進口增加。穩定的消費者支出將繼續提振美國經濟增長進一步擴張。

美國1月密歇根大學消費者現況指數終值111.3，預期112，前值為112.5。

交易員們還在密切關注將在美東時間今天下午舉行的特朗普與梅的首次會議，以及他們的潛在交易協議和英國脫歐的任何意見。

在財報方面，各大公司營業收入總體遜於預期。

雪佛蘭第四財季每股調整收益22美分，遠遠低於預期的64美分，營業收入315億美元，符合預期。

高露潔第四財季每股收益75美分，符合預期；營業收入37.2億美，低於預期的38.6億美元。

霍尼韋爾第四財季調整后每股收益1.74美元，符合預期；營業收入99億美元，低於預期的101億美元。

通用動力第四財季每股收益3.58美元，超出預期；營業收入82億美元，低於預期的83億美元。

美國航空第四季度調整美股收益92美分，符合預期；營業收入97.9億美元，超出預期的97.4億美元。

其他市場：歐洲斯托克600指數小漲0.06%；布倫特原油價格下跌1.62%；美元/日元觸及一周新高報115.13。