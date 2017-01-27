中國已經開放了「二孩」政策，也就是准許生第二個小孩，不過在政策變化後，中國的新生兒數量，仍然比預期要來得低。分析認為，在中國大陸生活費節節高升的情況下，生「老二」已經成為「奢侈的想法」，很多家庭認為就算能生第二個小孩，也養不起。



根據中國國家統計局先前公布的數據顯示，從二○一六年元月一號，中國大陸全面開放「二孩政策」以來，中國全年出生人口一千七百八十六萬人，比二○一五年增加一百三十一萬人。



中國之所以會在這個時候，開放生第二胎，主要是由於如果中國再不放寬人口政策，那麼中國社會的人口高齡化增長幅度，將會明顯高於世界平均水準。



然而，有趣的是，儘管現在中國全面開放生第二胎，但是中國的媽媽們，普遍卻不願意再多生了。



分析認為，目前人們不願多生的原因不少，但其中育兒費高昂，「生不起、養不起」，是主要原因。實際上，中國有許多家庭，都已經不再想要生第二胎，有些一線城市，由於生育率極低，已經引發當地政府極大的擔憂。



