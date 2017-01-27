甘牌燒鵝源出鏞記酒家 列名香港米其林中央社 (2017-01-27 19:40)
－中國美食系列專題之八（中央社記者張謙香港27日電）在2017年「米芝蓮（米其林）指南香港澳門」名單中，相信以甘牌燒鵝最具新聞性。它與鏞記酒家原是一家，卻因家族糾紛而割裂。
甘牌燒鵝位於港島灣仔，地方很小，裝潢也很普通，與一般茶餐廳差不多。但它能被列入米其林1星餐館，自然不同凡響。
這家店標榜燒鵝，當然主打菜就是燒鵝。它的燒鵝是否好吃，客觀上應由評等機構如米其林和食客自行判斷。
但它所以一度受人關注，成為媒體新聞，原因與鏞記酒家有關。
提起鏞記酒家，不少訪港旅客會慕名光顧，尤其希望品嘗到它起家的名菜燒鵝。
根據資料，鏞記酒家早年由兩家人合營，其後由甘穗煇自營，並於1964年在中環威靈頓街經營至今。
中環是香港的金融中心，出入有錢人多，早年光顧鏞記酒家的富豪多，因此被稱「富豪飯堂」。
資料顯示，1968年，美國財富雜誌選出鏞記酒家為世界15大食府之一。
甘穗輝退休後，把業務交給兒子打理，但2010年中，長子甘健成與弟弟甘琨禮不和，對簿公堂，甘健成因股權問題申請把家業清盤。
2012年10月5日，甘健成突然逝世，享壽66歲。2015年11月11日，甘健成遺孀代表亡夫為清盤事宜上訴至終審法院，終獲批准。
甘家對簿公堂一事，曾是茶樓酒館顧客討論的八封新聞。
資料顯示，鏞記控股清盤後，鏞記酒家由甘琨禮打理；甘健成的兒子則另起爐灶，經營了甘牌燒鵝，繼續以燒鵝為主打菜餚。
甘牌燒鵝雖然經營時間短，但很快就獲得米其林1星（最高為3星），即同類別中出眾的餐廳。
相對的，曾連續3年獲米其林1星的鏞記酒家，自2012年起被米其林指南改列為一般推介食店，2013年起未再獲收錄。1060127
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