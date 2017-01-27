習近平新春談話 要全中國「團結在共產黨領導下」中廣新聞網 (2017-01-27 19:10)
中共高層在二十六號晚間，進行了春節團拜晚會，由中共總書記習近平主持。習近平首先就先向「港澳台同胞與海外僑胞拜年」。習近平強調，在新的一年當中，「全黨全軍全國各族人民，要在中國共產黨領導下，聞雞起舞，登高望遠，撩起袖子加油幹」，要「向中華民族偉大復興的中國夢進發」。
習近平說，去年，全黨全軍全國各族人民，團結一心、開拓進取，實現了「十三五開門紅」，讓黨與國家各項工作，邁上了一個新台階。
習近平指出，今年，中國共產黨將召開第十九次全國代表大會，為具有中國特色社會主義的事業，繪出一張新的藍圖。他要中共上下，「求真務實、真抓實幹」，全黨全軍全國各族人民，要緊密團結在中共中央周圍，堅持「穩中求進」的工作總基調。
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