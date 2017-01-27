饅頭其實是包子 上海生煎小吃成名點中央社 (2017-01-27 17:57)
－中國美食系列專題之七（中央社記者張淑伶上海27日電）上海人管包子叫作饅頭，所以生煎饅頭就是一般台灣人說的生煎包。到上海想吃道地小吃，一般會推薦「小楊生煎」，但這並不是上海生煎原本的樣貌。
生煎饅頭是江浙滬一帶的小吃，在上海已有百年以上歷史，最早是茶館點心，爾後獨立成為街邊小吃，2006年小楊生煎還獲得「上海名點」稱號。
生煎饅頭內餡主要是五花肉末及豬皮凍，調味料則包括蔥、薑、老抽、酒、鹽、雞精等。採「三分豬皮凍、七分豬絞肉」的做法，煎熟後豬皮凍化成湯汁，正是特色所在。
為了讓口味多元化，也有蝦仁生煎、雞肉生煎等不同口味。
傳統的上海生煎皮比較厚，為半發麵，湯汁量適中，餡料緊實。現在聞名的小楊生煎則是有拳頭那麼大，皮薄餡多，湯汁也多，不注意的話，咬一口就會被噴出的湯汁燙著。
上海生煎與台灣水煎包製作原理相似，都是用平底鍋將生煎包的底部煎得金黃酥脆，比蒸的包子多了點香味。有些台灣人覺得吃不慣上海的生煎，主要還是餡料口味的差異。1060127
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