（中央社台北27日電）大陸央視春晚桂林分會場直播進入最後倒計時。為了防止節目外洩，截至1月25日，春晚安保指揮部已驅趕違規闖入核心區域的無人機24架次，擊落並收繳無人機6架。



大陸長江網報導，大陸廣西桂林市政府將春晚會場劃分成核心區、管控區、疏散區等3個管區，並從4日起，加大對無人機、滑翔機、滑翔傘、動力傘、熱氣球、飛艇、航空模型、空飄氣球、天燈等「低小慢」飛行器排查。



大陸央視春晚桂林分會場安保指揮部無人機管控組組長付明泉表示，會場共配備8個無人機干擾器，發現有無人機進入管控區，在有觀眾或者不適合無人機降落的地方，將會驅趕；在空曠的地方，就會直接將其擊落。1060127