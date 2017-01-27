（中央社記者張謙香港27日電）天亞社報導，多年前遭軟禁的中國大陸天主教上海教區輔理主教馬達欽近日重返上海市愛國會，但相信仍未完全獲得自由。



馬達欽於2012年5月30日在中國天主教愛國會主導下當選上海教區助理主教，但由於上海教區當時已經有教廷認可的助理主教金魯賢，因此教廷只委任馬達欽為輔理主教。



對此，馬達欽於2012年7月7日的晉牧典禮上表示，自己是上海教區的輔理主教，並不再擔任中國天主教愛國會的任何職務，隨即遭到軟禁。



馬達欽的部落格去年6月上傳宣稱對退出愛國會表示悔意的文章。去年9月，他成為上海松江區愛國會的成員。



報導表示，在20日舉行的上海市愛國會和天主教教務委員會的聯合會議上，馬達欽獲通過成為市愛國會的增補委員及常委。但馬達欽在會中僅被稱為「馬達欽神父」，而未有原先的主教頭銜。



報導引述一名不願透露姓名的教區神父確認這項消息，但不認為這些行動為軟禁中的馬達欽的情況帶來了改變。



這名神父對天亞社說，「他仍然住在佘山修院，沒有在外面自由活動。」



報導又引述上海教友若瑟說，「這是共產黨的技倆。除非有公開文件和時間表，否則不要相信他已被釋放。」



中國天主教愛國會與中國天主教主教團合稱為中國天主教「一會一團」，是中國大陸官方性質的全國天主教管理組織。1060127