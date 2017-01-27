紅包電子化 中國農曆年收發總數估達千億個中廣新聞網 (2017-01-27 11:10)
今天是除夕，雖然隨著社會變遷，年味愈來愈淡，不過透過紅包，傳遞歡樂與祝福的傳統，依然如昔，資訊科技改變了人際互動的模式，發紅包的方式，也不例外，去年農曆春節期間，中國總共有五億一千六百萬人，透過網路，收發了320億個電子紅包，是前年的十倍，而今年農曆年，電子紅包數目，估計可能會到達一千億個。要說行動科技改變了金錢傳遞的方式，這個例子是再鮮活不過。現在，透過手機軟體匯款，簡直像收發電子郵件和簡訊一樣容易。研究機構估計，到2019年，全球個人對個人、也就是P2P支付金額總值，可能達到兩千七百億美元。（圖片取材自網路）
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