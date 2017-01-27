▲央視春晚今（27日）除夕晚間八點隆重登場，《NOWnews今日新聞》全程直播。

2017雞年啼新春，擁有超多大咖巨星，全球華人最具指標性的央視春節聯歡晚會（央視春晚），27日（除夕夜）晚上8點在《NOWnews今日新聞》同步直播！

由大陸央視精心製播的春節晚會，將於1月27日（周五）盛大直播。今年除了有天后王菲、李玟、「E神」陳奕迅、鄧紫棋等唱將之外；去（2016）年在奧運場上，用盡「洪荒之力」的游泳女將傅園慧，也首登春晚舞台，與「小鮮肉」同台表演。《NOWnews今日新聞》網站、臉書粉書團和Youtube，將於除夕晚間8點，同步實況轉播春晚，與大家一起迎接金雞年。

由央視製播的春節晚會，向來被視為華人世界的年度一大盛事。迎接雞年到來，今年春晚最大主軸是創新。據了解，今年央視春晚，將首度推出VR全景直播，還分成桂林、上海、哈爾濱、西昌等4個現場，要以最盛大、先進與豐富的內容，與華人世界民眾，一起開心迎新年。

過去能登上央視春晚舞台的藝人名人，不是超級大牌，就是年度最具話題的當紅炸子雞。去年央視春晚，林心如、梁詠琪與劉濤等三姝，彈唱「春晚最美畫面」，讓人印象深刻；今年央視春晚節目共36個，除了有李玟、李宗盛等唱將助陣，去年在奧運場上，以一句「我已使出洪荒之力了」而爆紅的女泳將傅園慧，也將首度登台，與90後人氣小鮮肉鹿晗、TFBOYS、李昊城，一起大跳「餵雞舞」，為雞年春晚開場。

今年的央視春晚，早在半年多前，就已經緊鑼密鼓準備，除了有已鮮少露面的天后王菲，再次登場演唱「天空」；李玉剛、李宗盛、李玟、李易峰合作詮釋「血濃於水，一脈相承」的中華百家姓歌曲《李》，也成為本屆春晚最大的亮點之一。而今年度的春晚內容，也被外界認為是自1983年，首屆央視春晚舉辦以來，最被值得期待的一屆。

而今年央視春晚的精彩內容，在《NOWnews今日新聞》官網、YouTube和臉書粉絲專頁，為您同步直播。只要在本周五（27日）除夕夜晚間8點，緊追隨《NOWnews今日新聞》，就能同步感受屬於華人的新年佳節氣氛，開心賀歲迎雞年。