【大成報記者于郁金/金門報導】「射燈謎」是中華傳統節慶文化元宵節期間一項有趣的文化體驗，今年《2017金門元宵會》系列活動，首屆金門兩岸古風燈謎會，開始徵求金門及海內外所有燈謎愛好者，進行燈謎創作；為傳承及發揚中華傳統元宵燈謎文化，誠邀金門及海內外兩岸謎人方家共襄盛舉，運用年節期間，透過燈謎的思維，以燈謎的語言來展現兩岸同根同源的文化底蘊內涵，特別是針對金門獨特的文化元素、風土民情與自然風光為謎材進行燈謎創作。為配合2017年元宵燈會，金門縣文化局特別規劃舉辦「首屆金門兩岸元宵古風燈謎會」和「大家來寫燈謎-創作徵選大賽」，邀請臺灣、金門、廈門、福建兩岸燈謎專家組成「首屆金門兩岸古風燈謎會組委會」，共同參與出題及評選，並結合傳統與現代、紙上與線上等猜謎特色，讓金門老一輩重溫，以及年輕一輩瞭解傳統文化味的元宵燈謎會。燈謎，在中國習俗的活動上會稱做猜燈謎，每年逢正月十五元宵節，會將燈謎結合賞花燈，變成許多人可共同參與的猜謎遊戲；與一般的謎語相比，具有更嚴格的規則；方法是將謎語貼在燈上，多數謎語都是詩詞，猜中謎語的人，有時可獲得獎品；隨著時代改變，現今的燈謎活動未必都將燈謎寫在燈籠上；猜燈謎有時又說為「射燈謎」，因此多會在謎語之後看到：「射一個字，某某格」之類的提示。「首屆金門兩岸元宵古風燈謎會」和「大家來寫燈謎-創作徵選大賽」，由金門縣文化局、首屆金門兩岸古風燈謎會組委會共同主辦單位，協辦單位有臺灣謎學研究會、金門謎學研究會、廈門市職工燈謎協會、福建省南平市鄭成功研究會、福建省南平市燈謎協會、中華兩岸海峽旅遊品牌營銷傳播聯盟、亞太青年學院聯盟、金門日報等，參賽對象為金門及海內外所有燈謎愛好者。主辦單位表示，可用於謎面、謎底，題材自尋，來稿並請註明出處，歡迎廣大謎友踴躍賜稿！對於獎項設置部分，大賽組委會將邀請兩岸5位著名燈謎專家，對參賽作品進行匿名評判，評選10條佳謎，各頒發首屆金門兩岸燈謎創作大賽紀念獎金門高粱酒1瓶和榮譽紀念證書；另評選10條優秀謎作，頒發榮譽紀念證書，參賽要求如下：1、本次活動的創作謎材以金門的地名、名人、典故、名勝、典籍等(參考謎材見以下附錄)進行創作均可，也可對謎材進行延伸創作。2、創作要求內容健康，雅俗共賞，傳遞正能量。3、謎作如用典，請注明出處。4、爲便於編輯整理，必須按照徵稿要求格式：「謎面、謎目(加括號，如有謎格，與謎目接排，中間加逗號)、謎底接排」，一律用word文本，中文標點；格式如「望長安於日下(射金門自然村名一」西山。附注「面出滕王閣序」。5、本活動惠稿只接受電子稿。6、參賽者於2017年2月4日(正月初八)前將參賽作品發送電子郵箱「1186776806@qq.com」，聯系人「楊再平」，微信ID是「mydearkinmen」，應徵郵件須附「個人姓名、地址、郵編、聯系電話」。維基百科資料指出，燈謎是以文字為基礎的，「文字的產生，字謎的胚胎就孕育在內」，要發現謎的胚胎，須先研究漢字的結構規律。前人總結有所謂六書：象形、指事、假借、形聲、會意、轉注。「六書」是根據文字變化規律總結出來的，並非先有「六書」然後依此造字，造字是自發性的。直至普遍應用之後，才歸納出這些規律。甲骨文字基本已是六書具備了，燈謎是利用漢字的音、形、義的變化來表達的文義謎，同樣是六書具備的，「制謎者恆准此為胚胎，至變化多方，莫可窮詰」。可以說，文字學和謎學是一對雙胞胎，在文字產生的同時，就產生了謎。..猜燈謎可能是在中國北宋才開始盛行的習俗，儘管猜謎語的歷史更為悠久，但猜燈迷不限於四書五經，也可是生活中的物事；舉行猜燈謎的地點可能是廟前廣場，或是學校。金門縣文化局首屆金門兩岸古風燈謎會組委會-附錄「2017首屆金門兩岸元宵古風燈謎會」和「大家來寫燈謎——創作徵選大賽」參考謎材(外加括弧內為別稱)：一、金門地名：(一)行政村里：1、金城鎮：東門里、西門里、南門里、北門里、金水里、賢庵里、古城里、珠沙里。2、金湖鎮：溪湖里、蓮庵里、料羅里、新湖里、山外里、新市里、正義里、瓊林里。3、金沙鎮：三山里、大洋里、光前里、汶沙里、官嶼里、西園里、浦山里、何斗里。4、金寧鄉：后盤村、安美村、古寧村、湖埔村、盤山村、榜林村。5、烈嶼鄉：林湖村、黃埔村、西口村、上林村、上岐村。(二)自然村：後浦、水頭、謝厝、夏墅、賢聚、東社、山前、吳厝、古區 、藥井、官裡、 庵前、古崗、泗湖、歐厝、東沙 、珠山、新市、后壟、 溪邊、下湖、西埔、峰上、後峰、土樓、東村、西村、庵邊 、新塘、料羅、新頭、林兜、湖前、塔后、漁村、后園、安民、山外、建華、下莊、前埔、陽明、南雄、夏興、成功、尚義、珩厝、小徑、瓊林、沙美、 山后、山西、碧山、東店、田浦、大地、內洋、東山、東溪、 蔡厝、陽宅、東珩、西吳、民享、蔡店、東蕭、東埔、 青嶼、官澳、塘頭、西園、南垵、後珩、浯坑、田墩、營山 、后宅、呂厝、劉澳、浦邊、下蘭、中蘭、頂蘭、高坑、斗門、何厝、后沙、西山、嚨口、東堡、中堡、西堡、湖南、安岐、山灶、林厝、南山、北山、湖下 、東坑、埔後、埔邊、頂堡、下堡、前厝、東洲、後湖、羅厝、東林、西宅、西路、庵頂、庵下、黃厝、林邊、埔頭、后頭、后宅、西方、下田、雙口、中墩、后井、前埔、上林、南塘、上庫、楊厝、青岐、榜林、董林、英坑、後豐港、官路邊、金門城、小西門、昔果山、下新厝、復國墩、東山前、西山前、新前墩、東沙尾、後水頭、後浦頭、下塘頭、長福里、后盤山、西浦頭、下埔下、頂埔下、下后垵、頂后垵、湖井頭。(三)新社區：富康一村、和平新村、料羅新村、信義新村、 武德新村、榮光新村、忠孝新村、仁愛新村、金城新莊、鳳翔新莊、安和新莊、青年農莊、裕民農莊、惠民農莊、慈湖農莊、太武社區、向陽及第、第一富康農莊、第二富康農莊。(四)其他：馬山、東廟、后扁、砂溪 、東崗、慈堤、鹽埕尾 、前山門、寒舍花、楓香林、后嶼坡、洋山角、海山美、烽燧角、三獅山、烏沙頭、大山頂 、南山頭、勝利崗、大古崗(大社)、小古崗(小社)、湖南高地、東一點紅、西一點紅。(五)海灣：東割灣、許白灣、狗嶼灣、后江灣、洋山灣、料羅灣。(六)山名：靈山、陽山、北山、南山、紅山、連山、龜山 、青山、乳山、獅山、白珠山、大股山、龍蟠山、福上山、麒麟山、大帽山、觀音山、雙乳山、煙墩山、太武山、九女山 、金龜山、五龍山、天摩山、虎螺山、面前山、美人山、南鵲山、北鵲山、南磐山 、翟山(賊山、鐵壁山) 、 梁山(紅山)、赤山(銅壁山)、虎山(寨仔山) 、塔山(金龜山、兜鍪山、塔仔山、矛山)、獻台山(古崗山) 、東沙山(山尾頂)、 上水獅山(金湯山、煙墩山)、雞鳴山(雞髻頭)、山前山(石獅山)、豐蓮山(香蓮山、庵前山)、燕南山(巖巃山、岩龍山、岩仔山) 、觀音亭山。二、金門歷代進士名：陳綱、陳統、陳棫、陳槱、陳健、陳昌文、陳昌侯、陳良才、陳睿思、陳基虞、張定、張鳳徵、張星徽、張對墀、 張朝綖、 張朝綱、 張繼桂、張廷拱、蔡復一、 蔡貴易、 蔡守愚、 蔡懋賢、 蔡國光 、蔡獻臣、許福、 許炎、 許獬、 許廷用、 許履坦、李璣、 李景銘、 劉捷、 劉行義、 黃偉、黃華秀、林釬、邵應魁、蕭復陽、蔣孟育、周文郁、 蘇寅賓、 龔天池、盧若騰、 鄭用錫。三、金門典故事蹟：恩主公、牧馬侯、五桂聯芳、三讓傳芳、七鶴戲水、八鯉渡江、九里三提督、狀元拜相、開台進士、開澎進士、開閩進士、豸冠勁節、海邦著績、品德完人。四、金門名勝品題：1、太武山18奇：太武巖、香几案(《府志》作玉几案)、蘸月池(亦作浸月池)、眠雲石、偃蓋松、跨鰲石、石門關、古石室、蟹眼泉、倒影塔、千丈壁、一覽亭，海印室、羊腸路、萬頃田、風動石、步雲梯、蠣房石2、浯洲8景(又稱金門古八景)：浦城海日、仙陰瀑布、雙陽霽景、珠江夜月、豐蓮積翠、董嶼安流、洗馬湖光、嘯臥棲雲3、新金門10景：明王古墓、聖哲名題、亭榜無愧、樓重莒光、料羅疊浪、太武雄風、古寧碧血、忠烈崇祠、寶泉醮月、翠谷蓮塘。4、金門新24景：聖筆蘸雲、太武雄峰、玉柱擎天、海印鐘聱、太谷凝香、華表丹心、大智陽明、莒光還照、古寧回春、碧壘揚輝、浦江煙雨、古崗風月、漢影雲根、文台砥柱、魯墓靈光、延平劍氣、吳亭滄浪、太湖長澤、榕園綠蔭、料羅鼓棹、金湯觀海、馬山遠眺、龍山瑞靄、陵水澄波。5、新金門19景：山后海珠、水頭僑居、汶浦水岸、金門風獅、 金湯觀海、 建功砥柱、 慈堤夕照、 翟山神工、 樓重莒光、 雙鯉迎珠。五、歷代古今名人詠金門(浯島、浯洲、浯江)的詩文名篇，以及與金門有關事蹟和名人。