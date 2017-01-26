丁酉年金雞歲貢迎春─台南市文藝作家協會詩書畫會員聯展



(中央社訊息服務20170126 17:56:15)台南市文藝作家協會成立於民國六十年代，為書法大師朱玖瑩先生創會，至今已逾三十年，在美術領域中自成一體，尤以書法、繪畫、音樂、詩詞等相互融合運用，形成特殊多樣的藝術風格，秉持「以畫會友、相互扶持」的理念，定期辦理會員聯展。106年2月4日至2月19日在文化部所屬國立臺南生活美學館辦理2017丁酉年會員聯展，歡迎各界踴躍參觀!



台南市文藝作家協會會員們由原來一群地方文藝精英至今已逐成前輩耆老，到今日青彥俊才持續相接，有七、八十歲的爺爺老書畫家，帶動其他家庭主婦以及年輕一代的藝術愛好者，可謂「老樹開新枝，延連不盡時」；會員包括校長、敎師、公職人員、工程師等各行各業的海內外人士，在不同的藝術領域裡各有專長，相同的是，大家都本著對藝術的喜愛與執著，期望透過豐富多元的展覽活動，彼此觀摩、切磋和相互鼓勵。



106年新春伊始，以「丁酉年金雞歲貢迎春─詩書畫」為展覽主題，辦理年度會員聯展，作品涵蓋書法、水墨、油畫、素描、雕塑、刺繡、攝影、詩詞、音樂等等十餘種藝術形式，計約展出多達一百三十件作品，不僅是會員們筆耕硯耘的豐碩成果，也是大家共同努力推展藝術美學的努力，歡迎各界踴躍前往參觀！



訊息來源：文化部



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