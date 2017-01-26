木筆風華聯合展覽中央社 (2017-01-26 17:54)
木筆風華聯合展覽
(中央社訊息服務20170126 17:54:23)林良璘、黃國太、孫翠璜、陳嘉慧、張秀珠、張莉莉六位亦師亦友的藝術創作者，意欲融合多元且多向思路的藝術步履，106年2月4日至2月19日在文化部所屬國立臺南生活美學館辦理「木筆風華」聯合展覽，在紙與布的創作中，呈現各具風格的東西方媒材創作作品，歡迎各界踴躍參觀!
六位藝術創作者風格各異:林良璘的書法以行草為主，兼以拓碑手法表現，偶有豪放之作；黃國太耕耘水墨藝術多年，以彩墨水墨書畫風景；張莉莉自己作文拾餘篇，假借篆隸楷行書寫於宣紙，運握隨興緻，會意水墨轉注彩墨，想像詩書畫；孫翠璜以彩墨藝術陶冶生活；陳嘉慧以山水為題材，以水墨畫表現意境來創作、尋訪境界；六人中唯一以西畫創作的張秀珠，則從精神分析心理學的潛意識邏輯，探討個人具象、意象、抽象思維，透過油彩獨特性與工具運用或光影技法，形成肌理體感表現個人情感與內涵，具體反應映於畫布中。
所有藝術創作的呈現，都是六位參展者紀錄著時間序，觸及空間變異的衍譯，展現心靈修養的作品，歡迎來到國立臺南生活美學館，靜靜欣賞他們經過歲月淬鍊後的藝術創作!
訊息來源：文化部
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208217.aspx
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