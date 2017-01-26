台東縣府結合議會包場「52Hz，I Love You」電影台東首映活動 黃縣長親往致意祝大賣 並呼籲縣民進戲院挺國片



(中央社訊息服務20170126 17:29:15)台東縣近年來於流行影視、音樂表現出色，無論是金曲獎、金鐘獎、金音獎，皆有台東傑出藝人獲獎。由名導演魏德聖執導，舒米恩主演「52Hz，I Love You」，縣府為鼓勵及分享該片，特別於今(26)日首映日結合縣議會包場與縣民一同分享及觀賞該片，鼓勵更多年輕人投入相關影視文創產業，縣長同時也預祝大家新年快樂，並祝舒米恩能於該領域再創佳績，未來希望有更多的戲劇或電影來台東拍攝，並呼籲縣民多多進戲院力挺國片。 由威視股份有限公司製作拍攝的「52Hz，I Love You」，演出人員包括圖騰舒米恩、張榕容、趙詠華、林慶台、李千娜、范逸臣、田中千繪等，是導演魏德聖繼《海角七號》後，睽違9年音樂喜劇電影，全片由7位金曲創作人聯手打造17首原創音樂串連而成，貼近生活的預言式敘事方式，再加上生活化的有趣對白與朗朗上口的音樂旋律，勢必在農曆春節給予全臺觀眾最歡樂的幸福感。 這項由臺東縣政府及臺東縣議會合辦「52Hz，I Love You」電影首映，於今天下午3點40分在臺東秀泰影城包場，由該片主角之一的臺東優秀藝人舒米恩及都蘭部落族人一同觀賞。黃健庭縣長伉儷及議長饒慶鈴均親自出席為隨片演員舒米恩恭賀及加油打氣，並祝該片能大賣，黃縣長表示，在去年底於新生公園縣府所辦理105年臺東縣歲末系列活動，其中１場由縣府和議會合辦「金光閃閃晚會」，舒米恩預告106年春節前夕將首映由他主演之一的「52赫茲，我愛你」，在現場的文化處鍾青柏處長及饒議長立即答應包場邀請部落親友一同觀賞並預祝票房大賣，因此，才有今天的首映活動，並邀請舒米恩的都蘭鄉親及初鹿青年會一起欣賞分享他的榮耀。 台東由於有好山好水好景觀，近年來已經有成龍導演「十二生肖」、還在上映由張艾嘉導演的「念念」、林正盛導演的「月光下我記得」、馮凱導演的「陣頭」、張四十三導演的「很久沒有敬我了你」等，希望透過電影鏡頭及放映，將台東之美行銷到全台及全世界，希望未來能夠有更多的國內及國際電影公司或導演以台東為背景進行拍攝。



訊息來源：台東縣政府



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